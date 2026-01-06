로레알 그룹, CES 2026서 적외선 기반 뷰티테크 공개

로레알 그룹(이하 로레알)은 CES 2026에서 적외선 기술을 적용한 헤어·스킨케어 혁신 기기 2종을 공개하며 뷰티테크 분야 리더십 강화에 나선다.

이번에 공개된 ‘라이트 스트레이트 멀티 스타일러’(Light Straight + Multi-styler)와 ‘LED 페이스 마스크’(LED Face Mask)는 모두 CES 2026 혁신상(Innovation Award) 수상작으로 선정됐다.

로레알은 이번 CES 참여를 통해 과학·기술 기반 뷰티 혁신 전략을 한층 구체화하고, 광(光) 기술을 활용한 차세대 퍼스널 뷰티 디바이스 비전을 제시했다.

라이트 스트레이트 멀티 스타일러는 로레알 연구·혁신(R&I) 부문이 개발한 헤어 스타일링 기기로, 특허 받은 적외선 기술로 최고 온도를 320°F(약 160℃) 이하로 제한해 모발 손상을 줄이면서도 효과적인 스타일링을 구현하는 것이 특징이다.

일반적인 헤어 스트레이트너는 400°F(약 204℃) 이상의 고온에 도달해 모발 케라틴 변성 및 큐티클 손상으로 이어지는데, 로레알이 2024년 미국 소비자를 대상으로 실시한 조사에서도 응답 여성의 58%가 열로 인한 모발 손상을 경험한 것으로 나타났다.

회사 측은 기기의 근적외선(가시광선 스펙트럼 바로 너머의 파장으로 모발 섬유 깊숙이 침투하는 빛)이 모발의 모양 및 질감을 결정하는 내부 수소 결합을 재구성하기 때문에 보다 빠르고 매끄러운 스타일링이 가능하다며, 자체 시험 결과에서 주요 프리미엄 헤어 스타일러 대비 스타일링 속도는 3배 빠르고, 모발 매끄러움은 2배 개선된 것으로 나타났다고 밝혔다.

또 스트레이트·스무딩은 물론 컬 스타일링까지 가능한 멀티 기능을 갖췄으며, 스마트 센서와 머신러닝 기반 알고리즘을 통해 사용자의 손동작과 사용 패턴에 맞춘 개인화된 결과를 제공한다.

소비자기술협회(CTA) 산업 리더 이사회 멤버인 귀브 발루치(Guive BALOOCH) 로레알 그룹 증강 뷰티 및 오픈 이노베이션 글로벌 부사장은 “라이트 스트레이트 멀티 스타일러는 헤어 스타일링을 ‘손상 이후 관리’가 아닌 ‘사전 예방’의 개념으로 확장한 기술”이라며 “정밀하고 책임 있는 스타일링의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.

해당 기기는 CES 2024에서 공개된 ‘에어라이트 프로’(Airlight Pro)에 이어, 적외선 기술을 적용한 로레알의 헤어 스타일링 혁신 사례로 2027년 글로벌 출시 예정이다.

라이트 스트레이트 멀티 스타일러(좌측)와 LED 페이스 마스크(제공=로레알)

LED 페이스 마스크는 초슬림·유연한 실리콘 소재의 마스크 형태로, 얼굴 피부에 직접 빛을 전달하는 스킨케어 디바이스다.

현재 개발 중인 시제품 단계로 2027년 출시 예정인데, 글로벌 LED 기술 기업 ‘아이스마트’(iSmart)와 공동 개발됐으며, 적색광(630nm)와 근적외선(830nm) 두 가지 파장을 활용해 잔주름, 탄력 저하, 피부톤 불균형 등 눈에 보이는 노화 징후를 개선하는데 도움을 준다.

바바라 라베르노스(Barbara LAVERNOS) 로레알 그룹 연구혁신 및 기술부문 수석 부사장은 “로레알은 창립 이래 과학적 발견을 바탕으로 한 뷰티의 가능성을 끊임없이 확장해 왔다”며 “이번 CES 2026에서 선보인 광(光) 기술 기반 혁신은 보다 효과적이고 개인화된 뷰티 경험을 제공하겠다는 앞으로의 로레알의 방향성을 잘 보여준다”고 말했다.