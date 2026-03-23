홍원화 NRF 이사장, 연구관리혁신협의회 제20대 회장에

홍원화 한국연구재단(NRF) 이사장이 연구관리혁신협의회 제20대 회장으로 선출됐다.

연구관리혁신협의회는 지난 20일 ‘2026년 제1회 기관장회의’를 개최하고, 홍 이사장을 신임 회장으로 추대했다. 임기는 1년으로 내년 3월까지다.

지난 2007년 설립된 연구관리혁신협의회는 국가연구개발사업을 기획·평가·관리하는 18개 전문기관 협의체다. 기관 간 협력 증진과 국가 R&D 제도의 지속적인 발전을 위해 분기별 정기회의 및 뉴스레터 발간 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

홍원화 한국연구재단 이사장.

홍 신임 회장은 취임 직후 ‘연구관리 전문기관의 고유 전문성 강화’를 최우선 과제로 제시했다. 각 기관 특성과 강점을 차별화하고 심화된 전문성을 확보, 소관 부처별 R&D 투자 효과성을 극대화할 계획이다.

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기관 간 유기적인 협업 체계를 기반으로, 정책 목표에 부합하는 맞춤형 R&D 지원 체계를 구축한다는 복안이다.

홍원화 신임 회장은 “각 전문기관이 보유한 정보와 자원을 적극 공유해 범부처 차원의 R&D 관리 역량을 결집하는 시너지를 창출하겠다”며, 특히“기관별 특성에 맞는 전문성 강화를 통해 정부 R&D 혁신 방향이 연구 현장에 안착하고 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 가교 역할을 다하겠다”고 밝혔다.