한국연구재단, 행정안전부 주최 2025년 공공데이터 품질인증 ‘최우수’ 등급받아

한국연구재단2025년 공공데이터 품질인증 기관평가에서 ‘최우수’ 등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

공공 데이터 품질인증은 행정안전부가 매년 중앙행정기관, 지방자치단체, 시·도교육청, 공공기관 등 총 685개 기관을 대상으로 공공데이터 관리 체계, 값 관리, 개방 및 활용 등을 평가해 인증을 부여하는 제도다.

올해 연구재단은 기관 차원의 공공데이터 관리와 활용 전반에서 우수성을 인정 받아 최우수 등급을 받았다.

한국연구재단이 최근 행정안전부 공공 데이터 품질 인증에서 최우수 등급을 받은 뒤 기념촬영했다. 왼쪽이 AI정보혁신총괄팀 한수연 연구원, 오른쪽이 채수일 팀장이다.(사진=한국연구재단)

데이터 품질·표준 관리 체계 수립과 데이터 오류율 개선 영역 등에서 호평 받았다. 또 수요자 중심의 고품질 데이터를 실시간 제공하기 위해 전사적인 품질 관리 프로세스를 고도화한 점도 높이 평가받았다.

홍원화 연구재단 이사장은 "연구재단이 공공데이터 품질 관리와 개방ㆍ활용에 대한 지속적인 노력을 인정받은 결과”라며 “최우수 등급 달성에 그치지 않고, 공공데이터 품질 관리 선도 기관으로서 AI 민주정부 실현을 위하여 공공데이터의 투명성과 신뢰성을 더욱 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.