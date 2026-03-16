NRF·IITP 결의…"연구자 불투명하다 느끼는 부분 먼저 공개"

한국연구재단은 16일 대전청사에서 전사적인 청렴 의지 확산과 윤리경영 실천을 위한 ‘청렴·윤리경영 선포식’을 개최했다.

선포식에는 연구재단 임직원 600여 명과 부설기관인 정보통신 기획평가원(IITP)이 함께 참여했다.

재단은 선포식을 통해 노사 청렴실천 협약 및 인권경영 노사 공동 선언과 직무청렴 계약을 체결했다.

홍원화 한국연구재단 이사장(맨 오른쪽)이 16일 강성식 감사(맨 왼쪽) 및 신입직원 대표들과 ‘한국연구재단 청렴헌장’을 들고 기념촬영했다.(사진=한국연구재단)

올해부터 직무청렴계약 범위를 기존 고위직에서 기관 전 보직자로 확대하기로 했다.

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또한, 이사장과 노동조합 지부장은 ‘노사 청렴실천 협약’을 신규로 체결, 내부 소통과 신뢰를 바탕으로 작은 부패도 용납하지 않는 건강한 조직문화를 함께 만들어 갈 것을 약속했다.

홍원화 연구재단 이사장은 “청렴과 공정·투명은 연구관리 업무수행에 있어 결코 타협할 수 없는 기본 원칙”이라며, “연구자가 불투명 하다고 느낄 수 있는 부분은 선제적으로 공개하고 과감하게 개선하겠다”고 강조했다.