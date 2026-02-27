한국연구재단, 생명과학단장에 김용환 숙명여대 교수 선임

김용환 숙명여자대학교 생명시스템학부 교수가 오는 3월 1일부로 한국연구재단 기초연구본부 생명과학단장에 선임됐다.

김 신임 단장은 서울대학교 농화학과를 나와 동대학원에서 석사, 미국 텍사스대학교 오스틴 캠퍼스에서 분자유전학으로 박사학위를 취득했다. 이후 미국 록펠러대학교 박사후연구원을 거쳐 2013년 숙명여대 교수로 임용됐다.

김단장은 생명과학단 소관분야 지원사업 △평가관리 △사업기획 △중장기 발전방안 제안 및 정책수립‧자문 △예산 배분방안 수립 △진도점검 및 성과활용 촉진 △연구수요‧기술예측‧연구동향에 대한 조사분석 △대외협력 등에 대한 업무를 2년간 담당하게 된다.

김용환 숙명여대 교수