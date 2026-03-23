OGN, '엘든 링 심포닉 어드벤처' 첫 내한 공연 예매 1분 만에 매진

OGN은 주최하는 공식 라이선스 콘서트 '엘든 링 심포닉 어드벤처'의 첫 내한 공연 티켓이 예매 오픈 1분 만에 매진됐다고 23일 밝혔다.

오버룩 이벤트가 기획하고 낫싱벗칠이 주관하는 이번 행사는 지난 20일 오전 11시 놀(NOL) 티켓을 통해 예매를 개시했다. 오픈 직후 다수의 이용자가 몰리며 접속 대기열이 발생했고, 단 1분 만에 서울 롯데콘서트홀 전 좌석 판매가 완료됐다.

해당 공연은 오는 5월 3일 오후 7시 30분에 개최된다. 110인조 오케스트라와 대규모 합창단이 무대에 올라 원작 사운드트랙을 연주하며, 4K 해상도의 대형 스크린을 통해 게임 영상을 상영할 예정이다.

OGN, '엘든 링' 대규모 심포니 콘서트 5월 첫 내한 개최.

OGN 측은 "엘든 링을 사랑해 주시는 국내 팬분들의 폭발적인 관심과 단 1분 만의 매진이라는 뜨거운 성원에 깊이 감사드린다"며 "예상보다 훨씬 빠른 매진으로 미처 티켓을 구하지 못한 팬분들의 문의와 요청이 쇄도하고 있어, 현재 추가 공연 진행을 검토 중"이라고 밝혔다.