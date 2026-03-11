OGN, '엘든 링' 대규모 심포니 콘서트 5월 첫 내한 개최.

OGN이 전 세계 게이머들의 찬사를 받은 공식 라이선스 음악 공연 '엘든 링 심포닉 어드벤처'를 국내에 처음으로 선보인다고 11일 밝혔다.

이번 무대는 오는 5월 3일 서울 롯데콘서트홀에서 웅장한 막을 올린다.

지난 2022년 프롬소프트웨어가 출시한 다크 판타지 액션 RPG '엘든 링'은 미야자키 히데타카 디렉터와 저명한 판타지 소설가 조지 R. R. 마틴이 합작해 만들어낸 히트작이다. 글로벌 누적 판매량 2500만장을 돌파했으며, 더 게임 어워드(TGA) 최고 영예인 '올해의 게임(GOTY)'과 영국 아카데미 시상식(BAFTA) 등 굵직한 시상식을 싹쓸이해 마스터피스로 자리 잡았다.

이번 내한 공연은 압도적인 규모로 게임 속 감동을 현실로 소환한다. 110명으로 구성된 대규모 오케스트라와 합창단이 무대에 올라 키타무라 유카, 사이토 츠카사 등 원작 작곡진이 빚어낸 사운드트랙을 라이브로 연주한다.

특히 무대 위 대형 스크린을 통해 송출되는 4K 화질의 게임 플레이 영상과 오케스트라의 라이브 선율이 완벽하게 동기화돼 관람객들의 눈과 귀를 동시에 사로잡을 예정이다. 현장을 찾은 팬들은 접목의 고드릭, 미켈라의 칼날 말레니아, 황금률 라다곤 등 명품 보스전의 전율을 생생하게 다시 체험할 수 있다.

글로벌 공연 기획사 오버룩 이벤트가 기획하고 낫싱벗칠이 주관하는 이번 첫 내한 콘서트의 티켓 예매는 오는 20일부터 'NOL 티켓' 플랫폼을 통해 진행된다.