광주진흥원·OGN, ‘e스포츠 페스티벌’ 개최…레전드 매치·포럼 진행

광주정보문화산업진흥원(원장 이경주)은 OGN과 함께 오는 30일과 12월 2일, 광주e스포츠경기장에서 e스포츠 팬들을 위한 페스티벌을 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 팬과 선수, 업계 전문가가 참여하는 ‘렛츠 e스포츠: 레전드 매치’와 ‘2025 광주 국제 e스포츠 포럼’으로 구성됐다.

먼저 30일 오후 3시에는 ‘렛츠 e스포츠’ 행사가 열린다. 이날 행사에는 ‘마린’ 장경환, ‘헬리오스’ 신동진, ‘쿠로’ 이서행, ‘프레이’ 김종인, ‘피글렛’ 채광진, ‘칸’ 김동하, ‘스피릿’ 이다윤, ‘폰’ 허원석, ‘꼬꼬’ 고수진, ‘구거’ 김도엽 등 한국 e스포츠를 대표해 온 레전드 선수 10명이 참여해 특별 경기를 치른다.

광주진흥원·OGN, ‘e스포츠 페스티벌’ 개최

현장 관람객을 위해 팬사인회와 라이브 토크쇼가 진행되며, 선착순 300명에게는 기념 유니폼을 증정한다. 경기는 광주 공식 유튜브 채널과 숲(SOOP), 치지직 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계될 예정이다.

이어 12월 2일 오후 1시에는 ‘2025 광주 국제 e스포츠 포럼’이 개최된다. ‘교육과 문화로 확장하는 지속 가능한 e스포츠의 미래’를 주제로 열리는 이번 포럼에서는 e스포츠 산업의 미래를 다각도로 조명한다.

연사로는 철권 프로게이머 ‘무릎’ 배재민과 고고학자 겸 방송인 곽민수, 한국e스포츠협회 김철학 사무처장 등 국내외 전문가들이 참여해 강연을 펼칠 예정이다.