데브시스터즈 ‘쿠키런’, 전 세계 누적 이용자 3억 명 돌파

데브시스터즈는 ‘쿠키런’ IP(지식재산권)의 전 세계 누적 이용자 수가 248개국 3억명을 넘어섰다고 26일 밝혔다.

데브시스터즈에 따르면 쿠키런 IP의 누적 매출은 10억 달러(약 1조 5천억원)를 돌파했다. 데브시스터즈는 "지난 16년 간 끊임없는 도전과 확장을 통해 한국을 넘어 전 세계로 뻗어가는 글로벌 IP로 자리 잡았다"고 설명했다.

특히 특정 지역에 편중되지 않고 글로벌 시장에 고르게 분포된 이용자 지표가 눈길을 끈다. 최근 1년간 이용자 활성도가 높은 국가는 한국, 미국, 중국, 태국, 러시아 순으로 집계됐다. 같은 기간 누적 매출 기준으로는 미국, 한국, 대만, 영국, 캐나다 순을 기록해 한국을 넘어선 북미 시장의 성장세가 확인됐다.

쿠키런은 2009년 모바일 러닝 게임 ‘오븐브레이크’로 시작해 RPG, 퍼즐 어드벤처, 협동 액션 등으로 장르를 확장해왔다. 현재 500종 이상의 캐릭터와 세계관을 보유하고 있으며 TCG(트레이딩 카드 게임), 굿즈, 출판, 전시 등 오프라인으로도 영역을 넓히고 있다.

최근에는 국가유산청과 협업해 덕수궁 돈덕전에서 특별전을 개최하는 등 전통문화와 IP를 결합한 ‘아트 콜라보 프로젝트’를 진행 중이다. 데브시스터즈는 나전칠기, 연등, 분청사기 등 전통 무형문화로 재해석한 작품 10종을 선보이는 종합 전시를 내년 중 마련할 예정이다.

데브시스터즈 관계자는 "앞으로도 온·오프라인을 넘나드는 다양한 경험을 선사하며 글로벌 IP로서의 존재감을 더욱 확고히 하겠다"고 전했다.