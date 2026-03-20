북미 연기금, 고려아연 '이사 5인 선임안’ 찬성

고려아연 정기주주총회를 앞두고 기관투자자와 소액주주 표심을 둘러싼 고려아연 경영진과 MBK·영풍 측의 경쟁이 이어지고 있다. 양측은 각각 자신들이 제안한 안건에 대한 주요 기관투자자의 찬반 여부를 부각하며 표심 확보에 나서는 모습이다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 캘리포니아주 교직원연금(CalSTRS)은 고려아연 현 이사회가 제안한 이사 5인 선임안에 찬성하고, MBK·영풍 측 이사 6인 선임안과 액면분할안에는 반대했다.

이는 지난해 1월 임시주주총회에서 CalSTRS가 고려아연 현 경영진이 제안한 집중투표제 도입안에 반대한 것과 비교해, 이번 정기주총에서는 회사 측 주요 안건에 보다 우호적인 방향을 보인 것으로 해석된다. 다만 이를 특정 진영에 대한 전반적 지지로 해석하기보다는 개별 안건별 판단 결과로 봐야 한다는 시각도 있다.

고려아연 온산제련소 전경

플로리다퇴직연금(FRS)과 브리티시컬럼비아공적연금(BCI)도 감사위원 분리선출 확대와 이사 5인 선임안 등 고려아연 현 이사회가 제안한 주요 안건에 찬성하고, MBK·영풍 측의 액면분할안과 이사 6인 선임안에는 반대하는 방향의 의결권 행사 내역을 공개한 것으로 전해졌다.

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FRS는 MBK·영풍 측이 추천한 이사 후보 4인에 대해서도 반대 입장을 보였고, 최윤범 사내이사 후보와 황덕남 사외이사 후보에는 찬성한 것으로 알려졌다. BCI는 MBK·영풍 측의 액면분할안과 이사 6인 선임안이 주주의 최선의 이익에 부합하지 않는다고 판단한 것으로 전해졌으며, 일부 기타비상무이사 후보에 대해서는 주주 이익 부합 여부가 충분히 입증되지 않았다는 이유로 반대한 것으로 알려졌다.

이 같은 의결권 행사 방향은 최근 ISS와 서스틴베스트 등 국내외 의결권 자문사들이 고려아연 현 이사회 측의 이사 5인 선임안과 감사위원 확대, 주요 정관 변경 안건에 찬성을 권고하고, MBK·영풍 측의 이사 6인 선임안과 액면분할안에는 반대를 권고한 흐름과도 대체로 일치한다.