펄어비스는 MMORPG '검은사막'에 에다니아 신규 3인 파티 사냥터 '검은 기운 범람지'를 추가했다고 18일 밝혔다.

'검은 기운 범람지'는 '엔슬라'와 '카르티안', '카프라스'의 잔재가 융합된 장막 내에서 강력한 '에다나'들이 등장하는 3인 파티형 사냥터다. 해당 사냥터의 권장 능력치는 표기 공격력 385, 방어력 450 이상이다.

이곳에서는 데보레카 액세서리를 비롯해 침묵하는 태고의 결정, 무결한 인도자의 결정체 등의 주요 아이템을 획득할 수 있다.

펄어비스 '검은사막', 신규 3인 파티 사냥터 '검은 기운 범람지' 업데이트.

펄어비스는 이번 업데이트를 통해 에다니아 내 '오르비타' 지역과 '제피로스' 지역에도 새로운 사냥터를 추가했다. 각 사냥터는 해당 지역을 지배하는 에다나가 설정한 세금과 '에다나의 축복' 효과를 동일하게 적용받는다.

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이와 함께 다음 달 1일까지 '파트리지오의 특별 상점' 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 이용자는 기존 대비 50%의 기운만 소비해 특별 상점 판매 물품을 확인할 수 있다.

상점에서는 인게임 재화인 은화를 사용해 벨의 심장, 꿈을 부르는 향로, 발크스의 조언(+300), '파트리지오의 숨겨둔 상자' 등을 구매할 수 있다. 특히 '파트리지오의 숨겨둔 상자'를 개봉하면 최대 1만 개의 크론석이나 발크스의 조언(+250) 중 1종의 아이템을 획득할 수 있다.