국산 오픈월드 신작 온다…넷마블·펄어비스 글로벌 시장 출격

국내 게임업계를 대표하는 넷마블과 펄어비스가 나란히 오픈월드 기대작을 선보이며 글로벌 시장 공략에 나선다.

넷마블은 인기 애니메이션 지식재산권(IP)을 활용한 '일곱 개의 대죄: 오리진'으로, 펄어비스는 자체 엔진 기술력을 집대성한 '붉은사막'으로 게이머들을 사로잡을 준비를 마쳤다.

먼저 넷마블은 17일 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 플레이스테이션5(PS5)와 스팀을 통해 선공개했다. 스팀 데이터베이스에 따르면 출시 첫날 최고 동시 접속자는 6만 5753명을 기록했다.

넷마블, '일곱 개의 대죄: 오리진' 3월 24일 정식 출시.

이 게임은 전 세계 누적 판매 5500만 부를 돌파한 만화 '일곱 개의 대죄'를 기반으로 제작된 멀티형 오픈월드 RPG이다. 특히 원작의 세계관을 자유도 높은 오픈월드로 재해석해 원작 팬들의 만족도가 높을 것으로 평가된다.

아울러 넷마블은 오는 24일 모바일 플랫폼에도 출시해 이용자 접점을 넓힐 계획이다.

펄어비스의 야심작 '붉은사막'은 오는 20일 글로벌 정식 출시를 앞두고 있다. 오픈월드 액션 어드벤처 장르인 이 게임은 펄어비스가 자체 개발한 차세대 게임 엔진 '블랙스페이스'를 통해 구현한 압도적인 그래픽과 방대한 맵·콘텐츠 등이 특징이다.

'붉은사막'. 사진=펄어비스

이미 글로벌 시장의 기대감을 입증하듯 스팀 위시리스트(찜하기) 300만을 돌파하고 주요 콘솔 스토어에서 기대작 순위 상위권을 차지했다. 특히 여전히 예약 판매임에도 불구하고 이날 기준 스팀 판매 순위 상위권에 올라 흥행 조짐을 보이고 있다.

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최근에는 PC·콘솔 플랫폼별로 상세히 정리된 성능 정보와 출시 트레일러 영상을 공개했으며, 현재 붉은사막 공식 유튜브에는 정식 출시를 기다리는 이용자들의 호평이 이어지며 기대감이 고조되고 있다.

양사는 신작의 성공적인 안착을 위해 글로벌 마케팅 활동을 본격적으로 추진하고 있다. 넷마블은 원작 팬덤을 겨냥한 대규모 온·오프라인 이벤트를 전개하며 초반 기세 잡기에 나섰으며, 펄어비스는 글로벌 주요 거점 도시에서의 옥외 광고와 인플루언서 협업을 통해 인지도를 극대화한다.