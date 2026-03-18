작년 예식장 방문 늘고, 장례식장 방문 줄었다

지난해 차량 내비게이션 목적지 설정에서 예식장 방문은 늘어나고 장례식장 방문은 줄어든 결과가 나와 이목을 끈다.

티맵모빌리티는 2024년과 2025년 연간 주행 데이터 상위 1000개를 분석한 결과, 예식장, 장례식장, 의료시설 이동 패턴이 인구 지표 변화와 밀접하게 연관된다고 18일 밝혔다.

지난해 예식장 목적지 설정 건수는 전년 대비 55.4% 증가했다. 같은 기간 국가데이터처 ‘2025년 12월 인구동향’에 따르면, 전국 혼인 건수도 24만 370건으로 전년보다 8.1% 늘었다. 혼인 증가가 실제 예식장 이동 확대로 이어진 모습이다.

장례 분야에서는 상반된 흐름이 나타났다. 국가데이터처가 공개한 ‘2025년 출생·사망통계(잠정)’ 집계 결과, 지난해 사망자 수는 36만 3389명으로 전년 대비 1.3% 증가했다. 반면, 같은 기간 장례식장 방문은 7.4% 감소했고 화장터 방문은 2.3% 늘었다. 이는 최근 빈소 축소, 가족 중심의 간소화 장례 확산이 반영된 것으로 풀이된다.

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의료시설 방문은 전년 대비 10.8% 늘었다. 유형별로는 종합병원이 10.9%, 일반병원이 17.6% 증가했다. 보건복지부가 공개한 ‘OECD 보건통계 2025’ 기준, 2023년 국민 1인당 연간 외래 진료 횟수는 18회로 OECD 국가 중 높은 수준이다. 이처럼 높은 의료 접근성과 외래 진료 이용 수준이 주행 데이터에서도 확인됐다.

티맵모빌리티 관계자는 “혼인, 장례, 의료시설 이용과 같이 일상과 밀접한 이동 데이터의 변화는 사회 흐름을 이해할 수 있는 지표 중 하나”라며 “앞으로도 목적지 기반 주행 데이터를 통해 라이프스타일 영역의 흐름을 입체적으로 분석해 의미 있는 인사이트를 제시해 나가겠다”고 말했다.