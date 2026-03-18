LIG넥스원, 서해수호의 날 앞두고 해군 2함대 찾아 추모

LIG넥스원이 서해수호의 날을 맞아 임직원들과 함께 호국의 의미를 되새기는 시간을 마련했다.

LIG넥스원(대표 신익현)은 지난 17일 신입사원을 포함한 임직원 70여명이 경기도 평택 소재 해군 제2함대사령부를 방문해 추모 행사를 가졌다고 18일 밝혔다.

이번 추모 행사는 매년 3월 넷째 주 금요일로 지정된 서해수호의 날을 앞두고, 임직원들의 안보의식을 고취하고 방위산업체 종사자로서 사명감을 다지기 위해 마련됐다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

LIG넥스원 신입사원을 비롯한 임직원들이 지난 17일 서해 수호관을 방문해 추모행사를 진행하고 기념촬영을 하고 있는 모습 (사진=LIG넥스원)

이날 행사에 참석한 LIG넥스원 임직원은 “서해를 지켜낸 영웅들의 숭고한 희생이 있었기에 오늘날 우리가 평화로운 일상을 누릴 수 있는 것”이라며, “대한민국 자주국방에 기여하는 방위산업체로서 호국영령들의 뜻을 이어받아 국력 수호에 더욱 매진하겠다”고 말했다.

한편 LIG넥스원은 종합방위산업체로서 매년 국립현충원 묘역 정화 활동, 호국보훈의 달 맞이 국가유공자 지원 등 다양한 호국보훈 활동을 지속적으로 전개하고 있다.