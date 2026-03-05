LIG넥스원 "UAE 출장직원 군사작전 동원 사실무근"

LIG넥스원이 중동 지역에 출장 중인 직원들이 군사 작전에 동원됐다는 일부 보도에 대해 회사 측이 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

5일 업계에 따르면 일부 매체와 SNS에서는 아랍에미리트(UAE)에 파견된 LIG넥스원 직원들이 현지 군사 작전에 투입됐다는 내용이 확산됐다.

해당 직원들은 UAE에 수출된 중거리 지대공 유도무기 '천궁-Ⅱ' 운용 교육 등을 위해 현지에 파견된 것으로 알려졌다.

LIG넥스원은 "직원들이 군사 작전에 동원됐다는 보도는 전혀 사실이 아니다"며 "일상 업무 과정에서 최소한 안전 장비도 지급받지 못했다는 주장 역시 사실과 다르다"고 밝혔다.

회사 측은 이어 "현지 출장 중이던 직원들은 상황 발생 시 현지 공관과 협의해 안전 지역으로 대피를 완료한 상태"라며 "안전한 귀국 경로가 확보되는 대로 단계적으로 귀국 조치를 진행할 예정"이라고 설명했다.

한편 LIG넥스원 노조는 회사 측에 출장 인력 현황과 귀국 일정, 재발 방지 대책 등을 공개할 것을 요구하며 직원들의 신속한 귀국 조치를 촉구했다.