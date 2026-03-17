미닉스, 신세계백화점 센텀시티점 입점

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 신세계백화점 부산 센텀시티점에 공식 입점한다고 17일 밝혔다.

센텀시티점 7층 가전관에 오픈한 미닉스 매장은 고객 이동이 많은 에스컬레이터 앞에 마련해 접근성을 높였다. 매장은 우드 톤의 따뜻하고 미니멀한 디자인으로 연출했다.

미닉스 부산 신세계 센텀시티점 정규 입점 (사진=앳홈)

베스트셀러인 음식물처리기 '더플렌더' 시리즈와 미니 건조기, 미니 김치냉장고 '더시프트'를 편안하게 살펴볼 수 있도록 낮은 높이의 디스플레이를 적용했다.

미닉스는 이번 입점을 기념해 이날부터 31일까지 프로모션을 진행한다. 행사 기간 동안 미닉스 전 품목을 최대 40% 할인 판매한다. 건조기 시트와 하드락 필터, 먼지봉투 등 각 제품 소모품도 추가로 증정한다.

방문 고객을 위한 '선착순 타임딜 이벤트'도 진행한다. 행사 기간 중 매주 토요일 오후 2시부터 1시간 동안 진행되는 이벤트로, 추첨을 통해 음식물처리기 신제품 '더 플렌더 맥스(5명)'와 스타벅스 기프트 카드(45명)를 증정한다.

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구매 고객을 위한 혜택도 제공한다. 센텀시티점에서 미닉스 제품을 구매하면 100% 당첨되는 '스크래치 럭키 쿠폰'을 증정한다. 1등 당첨자는 40만원 상당 '더시프트'를 받을 수 있다.

미닉스 브랜드 관계자는 "이번 부산 매장을 교두보로 하반기에도 전국 주요 백화점을 중심으로 오프라인 접점을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.