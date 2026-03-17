배민 모회사 딜리버리히어로, 부채 상환 위해 14억달러 대출 추진

배달앱 배달의민족을 운영하는 우아한형제들 모회사인 딜리버리히어로가 기존에 발행한 빚을 갚기 위해 새 대출 조달에 나섰다.

16일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 JP모건이 주도하는 딜리버리히어로의 14억 달러(약 2조 890억원) 규모 대출은 담보부 익일금융금리(SOFR)에 5%포인트를 더한 금리와 액면가 1달러당 96.5센트 가격에 제시됐다.

이번 대출은 무디스 기준 B3 등급으로, 회사가 대출을 통해 조달하는 자금은 2026년과 2027년 만기의 전환사채를 상환하는 데 쓰일 예정이다. 해당 전환사채의 전환 가격은 현재 주가의 10배를 넘는 수준이다. 이번 거래에는 아폴로, 퍼스트아부다비은행, 골드만삭스도 주관사로 참여했다.

딜리버리히어로.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

외신은 이런 배경에는 최근 시장 불안이 깔려 있다고 설명했다. 블룸버그에 따르면 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 3주째 이어지면서 대출 시장 전반에서 투자 심리가 위축됐다. 실제로 최근 허벌라이프와 C&D테크놀로지스는 대출 조달을 철회했고, AMC엔터테인먼트도 당초 추진하던 대출 대신 다른 방식의 차환으로 방향을 틀었다.

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딜리버리히어로의 사업 상황도 좋지만은 않은 상황이다. 회사는 2024년 4분기 총 부문 매출이 전년 동기 대비 21% 늘어난 39억 유로(약 6조 6873억원)를 기록했다고 밝혔지만, 블룸버그 인텔리전스는 음식 배달 사업이 경쟁 심화와 아시아, 중동·북아프리카 지역 부진에 직면해 있다고 분석했다. 4분기 주문 건수도 시장 예상에 못 미쳤다.

여기에 2대 주주인 애스펙스 매니지먼트는 딜리버리히어로가 일부 자산 매각에 더 적극적으로 나서지 않으면 경영진 교체까지 요구하겠다고 압박하고 있다.