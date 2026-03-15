배민, 광고학회 ‘올해의 광고상’ 브랜디드콘텐츠 부문 대상

배달의민족 운영사 우아한형제들은 사회공헌 캠페인 ‘처음 맛난 날 by.배민방학도시락’이 지난 13일 열린 제33회 올해의 광고상 시상식에서 브랜디드콘텐츠 부문 대상을 받았다고 15일 밝혔다.

올해의 광고상은 한국광고학회가 주관하는 시상으로, 한 해 동안 국내 광고산업 발전에 기여한 광고 캠페인을 선정한다. 배민이 수상한 브랜디드콘텐츠 부문은 브랜드 메시지 전달 방식과 창의성, 독창성, 캠페인 효과, 사회적 영향력 등을 종합 평가해 수상작을 정한다.

우아한형제들에 따르면 심사위원단은 이번 캠페인이 방학 중 끼니를 거를 우려가 있는 아동 지원 활동의 의미를 넓히고, 시청자 공감을 이끌어냈다는 점을 높게 평가했다. 단순한 식사 지원을 넘어 아이들이 먹고 싶은 음식을 직접 고르는 경험으로 풀어낸 점이 반영됐다는 설명이다.

(사진=우아한형제들)

이 캠페인은 지난해 12월 한국광고총연합회가 주관한 대한민국광고대상에서도 상생창의가치상을 받은 바 있다. 당시에는 사회와 함께 성장하며 새로운 가치를 만드는 데 기여한 광고주를 대상으로 한 특별상으로 선정됐다.

관련기사

‘처음 맛난 날’은 배민 사회공헌 활동인 배민방학도시락 10회를 앞두고 어린이날을 계기로 기획됐다. 배민은 외식 프랜차이즈 5개 브랜드와 함께 산간지역 아동이 원하는 음식을 직접 주문해 먹을 수 있도록 했고, 이 과정을 영상으로 제작했다. 해당 영상은 온라인 공개 후 누적 조회수 887만회를 기록했다.

배민방학도시락은 2020년 시작된 사회공헌 사업이다. 방학 기간 돌봄 공백과 결식 우려가 있는 아동에게 학교를 통해 도시락과 배민식사권을 전달하는 방식으로 운영돼 왔다. 지금까지 11회 진행돼 7천483명에게 18만754끼를 지원했다. 고객 기부금 6억 2000만원, 배민 기부금 19억 8000만원 등 누적 후원금은 26억원, 후원자는 1만5853명이다.