배민, 라이더 시상식 ‘라이더페스타 어워즈’ 개최

배달의민족이 한 해 동안 활동한 라이더들을 대상으로 오프라인 시상식을 열고 감사의 뜻을 전했다.

배달의민족 운영사 우아한형제들과 배민 물류 서비스를 담당하는 우아한청년들은 15일 경기도 하남 배민라이더스쿨에서 ‘2025 배민라이더페스타 어워즈’를 개최했다고 16일 밝혔다. 행사에는 라이더와 가족 등 350여 명이 참석했다.

이번 시상식은 배달 기록과 모범 활동, 선행 사례 등을 기준으로 총 7개 부문에서 30여 명의 라이더와 협력사를 선정해 시상하는 방식으로 진행됐다. 수상자에게는 트로피와 상금, 일부 부문에는 오토바이 등이 전달됐다.

(사진=우아한형제들)

현장에서는 시상식에 앞서 라이더와 가족이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램도 운영됐다. 새해 소망 카드 작성, 간단한 놀이형 콘텐츠 등이 마련됐다.

우아한형제들 김범석 대표는 환영사를 통해 “라이더는 배달 서비스의 중요한 파트너”라며 “앞으로도 신뢰를 바탕으로 함께 성장하는 플랫폼이 되겠다”고 말했다.

수상자 중 한 명은 “배달 일을 하며 노력한 만큼 결과가 돌아온다고 느꼈다”며 “라이더로서의 일상이 공식적으로 인정받은 점이 의미 있었다”고 소감을 밝혔다.

배민 측은 이번 행사가 라이더와의 소통을 강화하기 위한 프로그램의 일환이라고 설명했다. 지난해부터 운영 중인 ‘배민라이더페스타’에는 온라인 참여 프로그램과 연말 결산 콘텐츠 등을 포함해 누적 5만여 명의 라이더가 참여했다.

배달의민족 관계자는 “라이더들과 직접 만나 의견을 나누고 감사의 마음을 전하는 자리였다”며 “현장 목소리를 바탕으로 배달 환경 개선과 안전 강화에 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.