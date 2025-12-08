백인범 배민 CPO "배달 지연·라이더 부족·CS 문제 줄이겠다"

배달 지연과 라이더 부족, 고객 불만을 해소하기 위해 배달의민족이 기술 전략을 전면 재정비한다. 라이더 수급 구조 개선을 비롯해 배차·조리 예측 시스템 고도화, 고객센터(CS) 운영 효율화, 매장 운영·마케팅 도구 정비 등 서비스 전반을 점검하고 단계적으로 개편해 나가겠다는 구상이다.

우아한형제들 백인범 최고제품책임자(CPO)는 8일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 ‘배민파트너페스타’에서 “배민은 중개 플랫폼을 넘어 파트너의 성장을 만드는 기술 회사가 되겠다”며 배달 품질, CS, 매장 운영 도구 전반에 대한 개선 계획을 발표했다.

9월에 합류한 백 CPO는 “이전에 오프라인에서 수많은 사장님들을 만나면서 매장 운영에 필요한 도구들을 만들어 왔는데 배달이 사장님들의 일상에 얼마나 큰 영향을 미치는지 가까이서 봤다. 이 문제를 직접 해결해 보고 싶다는 마음으로 배민에 합류했다”고 운을 뗐다.

"라이더 부족 현상 개선...도착 성공률 높이겠다"

백인범 우아한형제들(배민) 최고제품책임자(CPO) (사진=지디넷코리아)

먼저 백 CPO는 배달 시장의 구조적 문제를 ‘수요와 공급의 불균형’으로 진단했다. 그는 “코로나 이후 배달 수요는 계속 성장해 왔다”면서도 “라이더 수는 2022년을 기점으로 감소세로 돌아섰다”며 “공급과 수요의 미스매치가 점점 커지고 있다”고 짚었다.

이어 “라이더 부족과 지연 배송, 식은 음식이 전달되는 상황이 반복되면서 그 불만이 고스란히 파트너에게 전가되고 있다”면서 "라이더 확보를 위해 인센티브와 혜택을 강화하고, 배차 알고리즘을 고도화하는 중"이라고 말했다.

배민 측이 분당·과천 지역에서 해당 알고리즘을 적용한 결과, 도착 성공률은 눈에 띄게 개선됐고 ‘60분 초과 배달 비율’은 1% 미만으로 떨어졌다.

백 CPO는 “60분이 넘으면 고객이 체감하는 불만이 매우 커진다. 이 지표를 1% 아래로 유지하는 것이 목표”라며 "내년까지 해당 시스템을 전국에 도입하겠다"고 강조했다.

조리 대기 시간 ‘5분→1분’…고객센터 응답도 더 빨리

백인범 우아한형제들(배민) 최고제품책임자(CPO) 발표 (사진=지디넷코리아)

배민의 두 번째 과제는 ‘조리 대기 시간’이다.

백 CPO는 “라이더가 너무 일찍 오거나 늦게 도착하면서 음식이 식고, 고객 불만이 커지는 경우가 많다”면서 “올해 8월부터 평균 조리 대기 시간을 10분에서 5분 이내로 줄이는 데 성공했다”고 설명했다.

또 최근에는 이를 위해 매장 준비 시간을 5분 단위로 입력할 수 있는 기능을 도입했다. 그는 “각 매장의 위치와 기상 상황, 라이더 수급 상황 등을 고려해 ‘추천 준비 시간’을 안내하고 있다”며 “이 데이터를 계속 입력해 주시면 예측 정확도가 더 높아진다”고 덧붙였다.

CS 개선도 주요 과제다. 배민은 라이더와 매장을 직접 연결하는 ‘안심콜’ 기능을 도입했다. 과거에는 고객센터를 거쳐야 라이더와 연락이 가능했지만, 이제는 즉시 통화가 가능하다.

백 CPO는 “배달 지연이나 취소 상황에서 바로 대응할 수 있도록 만들었다”며 “늦게 나온 기능인 만큼, 현장에서 쓰시며 피드백을 주시면 계속 개선하겠다”고 말했다.

AI 기반 자동 응답 기능도 이날 공개됐다. 라이더가 부족한 상황에서는 자동으로 주문 취소나 쿠폰을 제공하고, 배차가 임박한 경우에는 고객에게 실시간으로 상황을 안내한다.

그 결과, 고객센터에 30초 이내 응답하는 비율은 10월 65% 수준에서 11월 99%까지 개선됐다는 설명이다.

백 CPO는 “고객센터가 빨라질수록 파트너에게 전가되던 불만은 줄어든다”고 부연했다.

“이제는 장사 도구”…매출·광고·단골 관리까지 통합

배민은 이날 단순 배달 서비스에서 벗어나 ‘매장 운영 플랫폼’으로 진화하겠다는 구상도 밝혔다.

이달 1일 출시한 통합 대시보드는 ▲매출 ▲광고 성과 ▲신규 고객 ▲매장 분석 등 4개 영역으로 구성됐다. AI를 활용해 리뷰를 긍·부정으로 분류하고, 키워드를 추출하는 기능도 일부 지역에서 시범 운영 중이다.

광고 영역에서는 8종의 광고 상품을 매장 상황에 맞게 추천하는 기능을 개발 중이다. 백 CPO는 “각 매장의 주문 수, 지역 특성, 고객층을 분석해 가장 적합한 광고 상품을 제안할 것”이라며 “예상 매출까지 보여주는 ‘마케팅 비서’ 역할을 하게 될 것”이라고 내다봤다.

또 신규 고객을 단골로 전환하기 위한 고객 관리 기능도 예고했다. 고객을 신규·단골·이탈 고객으로 구분하고, 쿠폰·스탬프·포인트를 연계하는 기능으로 내년 상반기 출시가 목표다.

백 CPO는 배민 배송 로봇 '딜리'에 대한 소개도 잊지 않았다.

그는 “역삼동 일대에서 독자 기술로 만든 로봇이 실제 비마트 제품을 배달하고 있다"면서 "이 로봇은 신호등을 인식하고 보행자를 피하며 자율주행이 가능하다. 부품까지 자체 설계한 배민의 순수 기술력”이라고 자랑했다.

마지막으로 백 CPO는 “배민이 존재할 수 있는 이유는 오직 파트너 여러분 덕분”이라며 “사장님이 손님을 위해 요리를 하듯, 우리는 파트너를 위해 기술을 만든다”고 말했다. 이어 “비판도, 제안도 많이 해달라. 앞으로도 배민이 가장 든든한 파트너가 되겠다”고 약속했다.