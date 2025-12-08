김범석 배민 "파트너가 장사에만 집중하도록...지원·투자 아끼지 않겠다"

배달의민족이 다시 뜨거웠던 시절로 돌아가기 위해 '배민 2.0'을 앞세워 체질 개선에 돌입한다. 김범석 대표는 “파트너가 장사에만 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”며 배달 플랫폼 역할을 근본적으로 바꾸겠다는 의지를 분명히했다.

8일 배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 서울 서초구 양재동 aT센터에서 외식업계 종사자를 위한 무료 오프라인 행사 '배민파트너페스타'를 열고 전문가 강연과 시연 프로그램, 외식 서비스 관련 부스 등을 마련했다.

이 자리에서 김범석 대표는 '배달의민족이 변하고 있는 이유'라는 주제로 강연에 나섰다. 먼저 김 대표는 플랫폼의 역할을 ‘중개자’에서 ‘성장 파트너’로 정의하며 “파트너가 다시 배민을 통해 성장할 수 있다는 확신을 드리는 것이 우리의 가장 중요한 과제”라고 강조했다.

다시 뜨거웠던 때로...필요한 지원과 기술 투자↑

김범석 우아한형제들(배민) 대표 (사진=지디넷코리아)

김 대표는 최근 외식업 환경이 그 어느 때보다 어려운 상황에 놓여 있다고 진단했다. 그러면서 “최근 소비자물가는 15개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐고, 신선식품 물가도 작년 대비 4.7% 상승했다”며 “여기에 인력난까지 더해지면서 외식업 시장은 매우 힘든 시기를 보내고 있다”고 말했다.

이어 “이러한 과도기 속에서 배달이 제때 되지 않거나 복잡한 광고 시스템, 늦은 고객 대응 등으로 (파트너들이)답답함을 느끼셨을 것”이라며 “저희도 ‘과연 배달의민족을 통해 가게가 성장할 수 있을까’라는 질문을 스스로에게 수없이 던져왔다”고 털어놨다.

김 대표는 한때 배민과 파트너의 관계가 뜨거웠던 시절을 언급하며 솔직한 성찰도 내놨다. 김 대표는 “처음 배민이 등장했을 때 음식도, 팬덤도, 파트너와의 관계도 모두 뜨거웠다”면서도 “경쟁이 심해지는 과정에서 현장의 목소리에 귀 기울이지 못한 순간도 있었고, 배민만의 방향성을 분명히 보여드리지 못했던 시기도 있었다”고 인정했다.

그는 “지금 우리가 해야 할 일은 ‘배민을 통해 성장할 수 있다’는 기대감을 되찾는 것”이라며 “파트너가 매일 마주하는 어려움부터 해결해 나가는 것, 이를 위해 필요한 지원과 기술 투자를 아끼지 않는 것에서 시작된다고 생각한다”고 덧붙였다.

‘배민 2.0’…“효율 혁신과 기회 확장”

김범석 우아한형제들(배민) 대표 (사진=지디넷코리아)

배달의민족이 제시한 변화의 방향은 크게 두 갈래다. 첫째는 파트너가 ‘장사에만 집중할 수 있는 환경’을 만드는 것이고, 둘째는 '시대의 흐름에 따라 새로운 수익 기회를 지속적으로 만들어주는 플랫폼'으로 진화하는 것이다.

김 대표는 “지금까지 주문부터 배달까지 파트너의 장사 여정을 함께했지만, 수많은 의사 결정은 파트너의 몫이었다”며 “앞으로의 배민 2.0에서는 기술과 데이터를 바탕으로 배달 전 과정을 더 똑똑하게 만들겠다”고 밝혔다. 운영·마케팅·고객 관리 전반에 AI와 데이터 기술을 적극 도입하겠다는 구상이다.

또한 김 대표는 “배민 셀프 서비스 등 파트너 서비스를 고도화하고 AI 기능을 적극 도입해 가게 운영부터 마케팅까지 더 쉽고 빠르게 관리할 수 있도록 하겠다”며 “장사의 효율을 한눈에 확인하고 빠르게 의사 결정할 수 있도록 하고, 미처 발견하지 못했던 성장 계획까지 제안하는 배민 2.0을 기대해달라”고 말했다.

‘한 그릇’·픽업 고도화…광고 구조 개편 예고

김범석 우아한형제들(배민) 대표 (사진=지디넷코리아)

수익모델도 다각화 될 전망이다. 김 대표는 올해 5월 선보인 ‘한 그릇’ 서비스를 대표 사례로 들며 “1인 가구와 취향 중심 소비 트렌드에 맞춰 메뉴가 새로운 고객을 만날 수 있도록 길을 넓힌 첫 번째 시도였다”고 평가했다.

회사는 배달 중심 구조에서 벗어나기 위한 시도도 강화할 방침이다. 김 대표는 “포장에서 픽업으로 이름을 바꾼 서비스 역시 배달 외 추가 수익을 만들 수 있는 채널로 재정비 중”이라며 “내년에는 운영 부담은 낮추고 매출 기회는 키운 실질적인 대안으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

광고 시스템 개편도 예고했다. 김 대표는 “파트너의 메뉴가 더 적합한 고객에게 더 높은 효율로 도달할 수 있도록 새로운 방식을 준비하고 있다”며 “우리 가게의 강점이 고객에게 더 잘 전달되도록 마케팅 경험을 한 단계 더 발전시키겠다”고 말했다.

마지막으로 김 대표는 “배민은 앞으로도 변화의 흐름을 누구보다 먼저 읽고, 파트너의 성장이 식지 않도록 다양한 시도를 이어가는 플랫폼이 되겠다”고 강조했다.

이어 “우리는 지금 변화의 파도 속에서 내일을 향해 함께 나아가는 파트너”라며 “이 여정이 쉽지는 않겠지만, 배달의민족은 그 한가운데서 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.