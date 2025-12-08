아로마티카 "블프 아마존 매출 역대 최대"

아로마테라피 기반 스칼프&스킨케어 브랜드 아로마티카는 아마존 블랙 프라이데이·사이버 먼데이(BFCM) 기간 동안 미국, 유럽 국가에서 글로벌 매출은 전년 대비 약 2배 증가했으며, 역대 최대 매출액을 달성했다고 8일 밝혔다.

아로마티카의 대표 제품인 로즈마리 스칼프 트리트먼트는 이번 블랙 프라이데이 기간 동안 이탈리아 아마존 스칼프 트리트먼트 카테고리에서 1위, 독일 2위, 미국 3위를 기록하며 유럽과 북미 시장을 아우르는 높은 판매력을 보였다. 특히 미국의 경우 블랙 프라이데이 당일 로즈마리 루트 인핸서 판매량이 평시 대비 700% 증가하며 소비자들의 높은 관심을 받았다.

아로마티카의 베스트셀러인 ‘로즈마리 루트 인핸서 헤어 토닉’은 모근 영양 및 두피 순환 효과로 높은 재구매율을 기록하며 스칼프 케어 라인의 성장을 견인한 것으로 분석된다. 글로벌 소비자들에게 꾸준한 인기를 얻고 있는 로즈마리 루트 인핸서는 로즈마리·생강·7가지 블랙푸드를 자사 제조 공장에서 정통 아로마테라피 공법으로 직접 추출해 유효 성분을 극대화한 과학적 포뮬러가 특징이다.

최근 얼굴 피부를 관리하듯 바디와 두피까지 케어 범위를 확장하는 ‘스키니피케이션(Skinification)’ 트렌드가 확산되며 두피 케어의 중요성이 부각되고 있다. 이러한 시장 변화 속에서 아로마티카의 이번 성과는 글로벌 소비자 관심이 스칼프&스킨케어 카테고리로 빠르게 이동하고 있음을 분명히 보여준다. 전 세계 천연·유기농 헤어케어 시장은 향후 연평균 약 9%의 성장률이 예상되며, 약 4% 수준의 스킨케어 시장 성장률 대비 더욱 빠른 속도로 확대될 것으로 전망된다. 이는 두피 건강에 대한 인식 제고와 더불어 기능성 헤어케어 제품에 대한 글로벌 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 방증한다.

아로마티카는 현재 미국, 유럽, 일본 등 전 세계 34개국에 제품을 수출하고 있으며, 온라인 성공 사례를 바탕으로 글로벌 오프라인 유통망을 더욱 확대할 예정이다. 또한 국가별 소비 특성에 기반한 맞춤형 데이터 마케팅을 강화하고, 스칼프&스킨케어 라인의 제품력을 고도화해 글로벌 시장에서의 브랜드 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

아로마티카 김영균 대표는 “이번 블랙 프라이데이 결과는 글로벌 주요 시장에서 아로마티카의 스칼프 케어 제품이 확실한 성장 동력을 확보하고 있다는 의미”라며 “앞으로도 아로마테라피의 치유적 효능·효과를 극대화한 독자적 포뮬러를 바탕으로 해외 시장에서의 성장세를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.