배달의민족 ‘한그릇·픽업’에 스타벅스 입점…1인 주문·포장 서비스 확대

스타벅스가 배달의민족의 1인 주문 특화 서비스 ‘한그릇’과 포장 주문 서비스 ‘픽업’에 새롭게 입점했다.

배민 운영사 우아한형제들은 19일 스타벅스가 두 서비스에서 정식 운영을 시작했다고 밝혔다.

한그릇 서비스에서는 지난 10일부터 스타벅스 인기 음료와 샌드위치·브리또·디저트 등을 조합한 전용 메뉴를 최소주문금액 없이 무료로 배달한다. 배민은 이번 전용 메뉴 구성으로 1인 가구 고객의 선택지가 디저트와 간편식까지 확장됐다고 설명했다.

(사진=스타벅스)

스타벅스는 이달 초 배민 픽업 서비스에도 입점했다. 배민은 픽업 지도에 스타벅스 매장을 별도 아이콘으로 표시해 접근성을 높였으며, 입점 기념으로 23일까지 매일 선착순 아메리카노 50% 할인 행사를 진행한다.

스타벅스는 지난해 4월 국내 배달 앱 중 최초로 배민에 입점했다. 이후 한그릇·픽업 서비스까지 확대되면서 양사의 협업 범위가 넓어졌다는 평가다.

배민 한그릇은 최소주문금액이 없는 소액 주문 전용 서비스로, 출시 약 반 년 만에 누적 주문 고객 400만명을 넘겼다. 픽업 서비스는 UI 개선과 마케팅 강화로 이용량이 늘며, 지난 10월 마지막 주 주문량이 8월 말 대비 40% 증가했다.

배민 관계자는 “스타벅스와의 협업으로 고객 선택권이 넓어졌다”며 “브랜드 파트너십을 확대해 고객 경험을 강화하겠다”고 말했다.