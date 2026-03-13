효성, 주거부터 문화까지…국가유공자 지원 확대

효성은 창업주 고 조홍제 회장부터 조현준 회장에 이르기까지 3대에 걸쳐 국가유공자와 참전용사를 위한 호국보훈 활동을 이어오고 있다고 13일 밝혔다.

고 조홍제 초대 회장은 사업을 통해 국가 경제를 일으키는 것이 곧 국가와 민족의 발전으로 이어진다는 ‘산업보국’ 경영철학을 강조했다. 효성은 이 같은 기조 아래 국가유공자 지원과 참전용사 주거환경 개선 등 관련 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

효성은 2012년부터 매년 ‘나라사랑 보금자리’ 사업을 후원해 왔다. 이 사업은 참전용사의 복지와 예우 강화를 위해 육군본부를 중심으로 민·관·군이 함께 추진하는 사업이다.

효성이 지난해 5월 국가유공자 및 보훈가족의 나들이 활동을 지원했다. (사진=효성)

효성은 지난해 6월 호국보훈의 달을 맞아 나라사랑 보금자리 사업 후원금 1억원을 육군본부에 전달했다. 후원금은 열악한 주거환경에 놓인 6·25전쟁 및 베트남전 참전용사의 주택 신축과 보수에 사용될 예정이다. 주택이 없는 참전용사 가운데 기초생활수급자와 차상위계층의 임대주택 임대료 지원에도 쓰인다.

효성은 국가유공자와 보훈가족을 위한 문화생활 지원도 이어오고 있다. 2017년부터 서울남부보훈지청 재가복지대상자를 대상으로 문화·여가 활동을 지원하고 있다.

지난해 5월에는 서울남부보훈지청과 함께 국가유공자와 보훈가족을 대상으로 봄 나들이 행사를 진행했다. 평소 외출이 쉽지 않은 고령 국가유공자들을 위해 나들이와 공연 관람 등을 지원하는 방식이다.

이와 함께 효성은 2015년부터 매년 두 차례 서울남부보훈지청과 함께 국가유공자에게 생필품을 전달하고 있다. 지난해 7월에는 국가유공자 200명에게 삼계탕과 삼계죽 세트를 전달했다.