비피엠지, 그램퍼스와 '쿠킹 어드벤처' IP 공동 소유 계약 체결.

비피엠지는 게임 개발사 그램퍼스와 요리 시뮬레이션 게임 '쿠킹 어드벤처' IP(지식재산권) 공동 소유 및 사업 협력을 위한 계약을 맺었다고 13일 밝혔다.

글로벌 누적 다운로드 3300만건을 기록한 쿠킹 어드벤처는 국내에서 '마이리틀셰프'로 서비스 중인 캐주얼 모바일 게임이다. 이번 협약에 따라 해당 타이틀의 글로벌 서비스 운영 및 개발 주도권은 비피엠지로 이관된다.

또한 기존에 게임을 담당하던 개발진과 운영 인력 전원이 비피엠지에 합류해 안정적인 라이브 서비스와 콘텐츠 업데이트를 이어갈 예정이다.

양사는 향후 서비스 플랫폼 확장에도 협력한다. 별도 설치가 필요 없는 웹 기반 HTML5 버전을 비롯해 PC 게임 플랫폼 스팀 출시를 준비해 글로벌 이용자 접근성을 높일 계획이다. 아울러 해당 IP를 활용한 웹3 기반 신작을 개발해 자사 블록체인 생태계인 젬허브 영역을 넓힌다고 회사 측은 설명했다.

이번 계약을 기점으로 비피엠지는 산하 자회사 블로믹스를 통해 서비스하는 기존 라인업에 캐주얼 요리 장르를 추가하며 사업 포트폴리오를 다각화했다.

차지훈 비피엠지 대표는 “글로벌 이용자들에게 검증된 게임 IP와 게임 개발 인력을 확보한 매우 의미 있는 협력”이라며 “IP 공동 소유를 바탕으로 새로운 플랫폼과 콘텐츠 확장을 추진해 장기적인 성장 동력을 확보하겠다”고 전했다.