비피엠지, 웹3 게임 ‘드래곤 플라이트’ 라인넥스트 미니 디앱 포털에서 11월 정식 서비스

‘젬허브(Ghub)’ 토큰을 핵심 토큰으로 활용

게임입력 :2025/10/16 12:42

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

블록체인 기업 비피엠지(BPMG, 대표 차지훈)는 라인넥스트(대표 고영수)가 운영하는 디앱 포털 내에서 웹3 게임 ‘드래곤 플라이트’를 선보인다고 16일 밝혔다.

라인 메신저에서 별도의 설치 없이 다양한 미니 디앱을 즐길 수 있는 라인 디앱 포털은 출시 이후 누적 이용자 수 1억 명을 돌파한 글로벌 플랫폼이다.

이번에 공개되는 웹3 버전의 슈팅 게임 ‘드래곤 플라이트’는 이미 상장된 가상자산 ‘젬허브(Ghub)’ 토큰을 핵심 토큰으로 활용하는 것이 가장 큰 특징이다.

이용자들은 게임 플레이, 리그 참여, 광고 시청 등의 활동을 통해 젬허브 토큰과 게임 포인트를 획득할 수 있다. 또한 NFT로 발행된 아이템과 토큰 에어드랍을 통해 확장된 경제 활동도 가능하다.

관련기사

차지훈 비피엠지 대표는 “2천2백만 명의 글로벌 이용자를 보유한 드래곤 플라이트와 1억 명이 사용하는 라인 메신저의 만남은 큰 시너지를 낼 것”이라며 “라인넥스트 디앱 포털과의 협력을 통해 젬허브 생태계를 더욱 확장해 나가겠다”고 말했다.

웹3 게임 ‘드래곤 플라이트’는 11월 정식 출시를 목표로 개발이 진행 중이다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
비피엠지 드래곤플라이트 웹3

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

美 재무장관 "한국과 무역협상 마무리 중"…현대차, 관세 손실 줄일까

혼자 뚜껑 따고 우유 따른다…사람 닮아가는 '로봇 손'

오픈AI는 왜 오라클과 '스타게이트' 함께 했나

마이크론은 어떻게 HBM4 속도를 빠르게 구현했을까

ZDNet Power Center