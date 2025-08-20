[이기자의 게임픽] 플레이위드, 추가 성장 주목...웹3 로한2-드래곤플라이트2 흥행 기대

플레이위드코리아가 하반기 추가 성장에 성공할지 시장의 관심이 쏠리고 있다.

이 회사는 2분기 매출과 영업이익 모두 전 분기 대비 성장한 가운데, 하반기에는 블록체인 웹3 게임 '로한2 글로벌'과 신작 게임 '드래곤플라이트2'를 앞세워 실적 개선에 나설 계획이다.

20일 게임 업계에 따르면 플레이위드코리아(대표 김학준)는 2025년 2분기 실적 개선을 바탕으로 하반기 신작 2종을 선보이며, 본격적인 성장에 나선다.

플레이위드코리아 신규 CI.

이 회사는 지난 14일 공시를 통해 2025년 2분기 매출 136억원, 영업이익 7억원, 당기순이익 15억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전 분기 대비 큰 폭으로 증가했으며, 영업이익은 전 분기 대비 성장한 성과다.

이는 ▲MMORPG '로한2'의 대만 론칭 ▲'씰M'의 콘텐츠 업데이트 및 이용자 활성화 전략에 따른 효과로 풀이된다.

플레이위드코리아는 이러한 흐름을 이어가기 위해 하반기 두 가지 타이틀을 순차적으로 선보인다. '로한2 글로벌'과 '드래곤플라이트2'다.

가장 먼저 선보이는 신작은 넥써쓰(대표 장현국)와 공동 퍼블리싱하는 '로한2 글로벌'이다. 해당 게임은 원작의 세계관과 전투 시스템을 계승하고, 블록체인 기술을 접목해 아이템 소유권과 활용 범위를 확장한 이용자 중심 토크노믹스 등 블록체인 기반 MMORPG 장르다. 특히 회사 측은 다음 달 5일부터 해당 게임의 글로벌 사전 예약을 시작하고 본격적인 출시 준비에 나선다.

두 번째 신작은 라인게임즈가 개발 중인 모바일 비행 슈팅 장르인 '드래곤 플라이트2'다. 해당 신작은 전작 '드래곤 플라이트'의 정식 후속작이다. 원작의 감성은 유지하되, 고퀄리티 그래픽과 캐릭터 성장 요소, 다양한 신규 콘텐츠를 더해 게임성을 크게 강화했다. 이 게임은 미소녀 캐릭터 중심의 비주얼 요소도 더했으며, 하반기 중 국내 출시를 목표로 준비 중이라고 회사 측은 설명했다.

플레이위드코리아 측은 "이번 신작 2종을 통해 장르와 플랫폼을 아우르는 라인업을 구축하고, 실적 개선과 글로벌 및 국내 시장 점유율 확대에 박차를 가할 계획"이라며 "파트너사인 플레이위드게임즈와 차기 프로젝트에 대한 기획 및 초기 개발 단계에도 착수하며, 중장기 성장 기반 확보에도 나설 것"이라고 밝혔다.