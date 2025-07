플레이위드, '로한2' 글로벌 블록체인 버전 사이트 오픈...하반기 출시 예정

플레이위드코리아(대표 김학준)는 넥써쓰(대표 장현국)와 공동 퍼블리싱을 맡은 MMORPG ‘로한2’의 글로벌 블록체인 버전의 티저 사이트를 오픈했다고 30일 밝혔다.

공식 티저 페이지에는 ‘Fight, Earn, Rule in the world of R.O.H.A.N.2(로한2의 세계에서 전투하라, 획득하라, 그리고 지배하라)’라는 메시지를 통해, 게임의 혁신적인 특성을 강조하고 있다.

또한 이를 통해 ‘로한2’는 기존 MMORPG 유저들에게는 새로운 차원의 게임 경험을, 블록체인 게임 이용자에게는 신선하고 혁신적인 에코시스템(블록체인 생태계)을 예고했다.

‘로한2’글로벌 블록체인 버전 티저 사이트 오픈.

‘로한2’ 블록체인 버전은 기존 MMORPG의 틀을 넘어, 블록체인 기반의 경제 시스템과 전략적 플레이 요소를 결합해 게임의 몰입도와 재미를 한층 끌어올렸다. 특히 '크로쓰(CROSS)’ 플랫폼이 지향하는 새로운 토크노믹스는 이용자 주도의 게임 경제를 구축하며 색다른 즐거움과 지속 가능한 게임 경험을 제공할 것으로 기대된다.

관련기사

플레이위드코리아와 넥써쓰는 ‘로한2’의 성공적인 글로벌 시장 진출을 위해 각 사의 강점을 집중하며 올 하반기 출시를 목표로 진행하고 있다. 플레이위드는 ‘로한2’의 운영 및 고객 지원 등 퍼블리싱 관련을 담당하며, 넥써쓰는 자체 블록체인 플랫폼인 ‘크로쓰 플랫폼’을 기반으로 한 견고하고 안정적인 생태계 구축과 블록체인 특화 마케팅 활동에도 주력하고 있다.

양사는 티저 사이트와 공식 소셜 채널을 통해 순차적으로 출시 일정과 관련 정보를 공개할 예정이다.