플레이위드, '드래곤플라이트2' 캐릭터 아리아-세라피나 영상 공개

플레이위드코리아(대표 김학준)는 플레이위드게임즈가 개발 중인 모바일 슈팅 게임 '드래곤 플라이트2'에 등장하는 인기 캐릭터 아리아와 세라피나의 캐릭터 소개 영상을 공식 채널을 통해 공개했다고 1일 밝혔다.

먼저 빛나는 검술로 전장을 지휘하는 아리아는 '대지의 수호자'로 불리는 강력한 소녀 기사다. 영상에서는 아리아의 우아하면서도 강렬한 모습이 돋보이며, 그녀의 핑크 톤의 아름다움과 강력한 전투력까지 고스란히 담겨 있다.

이어 공개된 세라피나는 지팡이를 사용하여 마법을 구사하는 수줍은 소녀 마법사이다. 강렬한 빨간색을 띤 마법의 힘이 그녀를 더욱 신비롭고 매력적으로 보이게 한다. 영상에서는 세라피나의 화려한 마법과 그녀의 내면에 숨겨진 불꽃을 엿볼 수 있어, 유저들의 이목을 끌기에 충분하다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

플레이위드코리아, 드래곤플라이트 2 등장 캐릭터 아리아와 세라피나 소개 영상 공개.

또한 플레이위드코리아는 드래곤플라이트2의 인기 캐릭터인 아리아와 얀의 다양한 표정을 담은 아크릴 스탠드 시리즈를 공개하고, 이를 활용한 유저 이벤트를 진행 중이다. 이번 이벤트는 게임에 대한 팬들의 기대감을 더욱 고조시키고 있으며, 참여자들에게는 아리아와 얀의 캐릭터 굿즈가 선물로 제공된다.

플레이위드코리아는 게임 출시 이전에 아리아와 세라피나 등 인기 캐릭터의 피규어와 다양한 굿즈를 추가로 공개할 예정이다. 이번 굿즈는 특별히 유저 이벤트를 위해 준비되어 있으며, 해당 이벤트에 참여한 팬들에게는 특별한 선물로 증정될 예정이다.