플레이위드코리아, '드래곤 플라이트2' 오리지널 캐릭터 8종 공개

플레이위드코리아(대표 김학준)는 플레이위드게임즈가 개발 중인 모바일 슈팅 게임 ‘드래곤 플라이트2’의 오리지널 참전 캐릭터 8종의 정보를 공개했다고 18일 밝혔다.

이번에 공개된 캐릭터는 지난달 초부터 순차적으로 공개되었으며, 독창적인 세계관과 다양한 속성 기반 직업군을 가진 미소녀 캐릭터로, 개성 넘치는 일러스트와 함께 공식 SNS 채널을 통해 소개돼 팬들의 관심을 받고 있다.

공개된 캐릭터는 대지의 수호자 ‘아리아’를 시작으로, 푸른 물결을 닮은 마법사 ‘히아신스’, 바람의 전령 ‘엘라’, 수줍은 불꽃 ‘세라피나’, 백발백중의 명사수 ‘아델린’, 차가운 외면 속 따뜻함을 지닌 ‘레나’, 위험한 호기심의 연금술사 ‘페이’, 그리고 모두의 사랑을 받는 치유사 ‘나리’까지 총 8인이다. 각 캐릭터는 불, 얼음, 대지 등 다양한 속성과 고유의 전투 스타일을 갖추고 있으며, 일러스트 배경과 색감을 통해 개성과 콘셉트를 명확히 전달했다.

플레이위드코리아, 드래곤 플라이트2 오리지널 참전 캐릭터 8종 공개.

플레이위드코리아는 캐릭터 전원 공개를 기념해 드래곤 플라이트2 공식 SNS 채널에서는 팬들을 위한 이벤트도 함께 진행 중이다.

관련기사

먼저 공식 계정을 팔로우하고 응원 댓글을 남긴 유저 중 추첨을 통해 100명에게 구글 기프트 카드 1만원권이 증정되며, 계정 팔로우 후 드래곤 플라이트2에 대한 간단한 게시글을 작성한 참여자 중에서도 추첨을 통해 SD 아리아 캐릭터 아크릴 굿즈를 선물한다.

‘드래곤 플라이트2’의 출시 일정과 게임 콘텐츠 관련 최신 정보는 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 지속적으로 공개될 예정이다.