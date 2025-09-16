플레이위드-넥써쓰, '로한2 글로벌' 사전 예약자 150만 돌파

플레이위드코리아(대표 김학준)와 넥써쓰(대표 장현국)는 MMORPG ‘로한2 글로벌’의 사전 예약자 수가 150만 명을 돌파했다고 16일 밝혔다.

이는 지난 5일 사전 예약을 시작한 이후 11일 만이다. 특히 어제(15일) 117만 명을 기록한 이후 하루 만에 33만 명이 추가 유입되는 등 출시 전부터 이용자의 관심을 받고 있다고 회사 측은 설명했다.

‘로한2 글로벌’은 원작 ‘로한’ 시리즈의 세계관과 시스템을 계승하면서 블록체인 기술을 접목해 게임 내 자산을 거래할 수 있는 혁신적인 시스템을 담은 것이 특징이다. 이용자는 캐릭터와 아이템 등 게임 내 자산을 자유롭게 거래하고, 이를 현실 가치로 전환할 수 있는 블록체인 경제 시스템을 경험할 수 있다.

회사 측은 ‘로한2 글로벌’의 사전 예약 기간 동안 다양한 이용자 참여형 이벤트를 진행한다. 단순히 참여하는 것에 그치지 않고, 적극적인 참여자에게는 보상이 제공된다. 또 사전 예약자 수 달성 이벤트는 사전 예약자 수가 일정 수치를 달성할 때마다 추가 보상도 제공할 계획이다.

뿐만 아니라 어제(15일)부터 로한2 글로벌의 핵심 재화인 루비도 총 4차례에 걸쳐 사전 판매를 진행하는 등 활발한 마케팅 활동도 전개하고 있다.

‘로한2 글로벌’의 정식 출시 일정은 추후 공식 채널을 통해 공개될 예정이다. 플레이위드코리아와 넥써쓰는 ‘로한2 글로벌’의 성공적인 글로벌 출시를 위해 다양한 홍보 및 마케팅 활동을 이어갈 예정이다.