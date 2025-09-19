넥써쓰-플레이위드 ‘로한2 글로벌’, 9월 30일 글로벌 출시

핵심 재화 공급량 고정한 경제 시스템 '로하노믹스' 적용

게임입력 :2025/09/19 20:32

김한준 기자

넥써쓰(대표 장현국)와 플레이위드코리아(대표 김학준)가 공동 퍼블리싱하는 MMORPG ‘로한2 글로벌’이 오는 30일 글로벌 출시된다고 19일 밝혔다.

‘로한2 글로벌’은 인기 IP(지식재산권) '로한'을 기반으로 휴먼과 엘프, 하프엘프 등 다양한 종족과 필드 보스전 등 다채로운 MMORPG 요소를 담은 게임이다.

원작의 세계관과 MMORPG 시스템에 블록체인 기술을 접목해, 캐릭터와 아이템 등 게임 자산의 소유권을 계정 단위까지 확장하고 거래 및 활용 범위를 넓혔다.

특히 핵심 재화 ‘루비’의 총 공급량을 10억 개로 고정한 경제 시스템 ‘로하노믹스’가 적용됐다. ‘로하노믹스’는 이용자의 게임 플레이에 따라 재화가 순환되는 토크노믹스 구조를 통해 가치 보전과 실사용성을 강조한 점이 특징이다.

루비는 총 4차례에 걸쳐 최대 9억 개가 사전 판매되며 현재 2차 판매가 진행 중이다. 사전 구매자들은 구매 수량에 따라 추가 보너스 혜택을 받게 되며 나머지 물량은 게임 출시 후 상점에서 판매된다.

한편 지난 5일 사전예약을 시작한 '로한2 글로벌'은 현재 사전예약 수 250만을 돌파했다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
