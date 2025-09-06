넥써쓰 장현국-스토리프로토콜 이승윤...게임과 IP, 블록체인에서 만나다

스토리프로토콜(Story Protocol)과 넥써쓰의 블록체인 프로젝트 크로쓰(CROSS)가 만났다.

양측은 각각 ‘IP 온체인화’와 ‘게임 자산 온체인화’를 축으로 삼아, 블록체인 기반 디지털 콘텐츠 산업의 새로운 가능성을 논의했다.

이승윤 스토리프로토콜 대표는 최근 SNS를 통해 장현국 넥써쓰 대표와 나눈 대화를 소개하며 “게임과 웹3가 만나는 지점에 대한 비전이 인상 깊었다”고 밝혔다. 한국 시장의 잠재력을 언급하면서도, 장기적 창업 인재 부족이라는 현실적인 과제도 지적했다. 그는 장 대표가 “게임의 본질적 가치를 디지털 IP 경제 속에서 구현하고 있다”고 평가했다.

장현국 대표는 “모든 것은 IP이며, 그 IP는 스토리프로토콜 안에서 또 다른 형태로 확장될 수 있다”라고 말하고 “IP가 정당한 보상을 얻는 경제가 형성되고 있다”고 덧붙였다.

게임과 IP가 본질적으로 맞닿아 있으며, 블록체인이 이를 연결하는 토대가 될 수 있다는 점을 강조한 셈이다.

이승윤 대표가 이끄는 스토리프로토콜은 창작자가 자신의 저작물을 온체인에 기록하고 이를 기반으로 2차 창작을 이어갈 수 있는 환경을 구축하는 프로젝트다. 로열티 분배와 저작권 관리 자동화도 주요 특징으로 꼽힌다. 그는 “IP는 고정된 권리가 아니라 협업과 확장을 통해 진화하는 디지털 자산”이라고 설명한다.

장현국 대표는 위메이드 대표 재직 시절 ‘미르4 글로벌’을 블록체인 게임으로 전환해 글로벌 시장에서 성과를 낸 경험을 갖고 있다. 이후 위믹스(WEMIX) 플랫폼으로 수백만 이용 기반을 확보하며 게임과 토큰 이코노미를 결합했다.

현재는 크로쓰를 통해 게임 자산의 온체인화를 추진하고 있다. 그는 앞서 “블록체인은 거의 모든 것을 디지털 자산으로 전환시킨다. 이렇게 형성된 자산이 디지털 경제를 이루고 결국 생태계를 만든다”고 밝힌 바 있다.

넥써쓰는 크로쓰 생태계를 통해 게임 콘텐츠의 온체인화를 간소화하고 있으며, 스토리프로토콜은 창작자의 IP를 온체인에 기록해 2차 창작과 투명한 로열티 분배를 지원한다. 각자의 전문성이 '게임 자산의 온체인화'와 'IP의 온체인화'라는 축에서 교차하며, 블록체인 기반 디지털 콘텐츠 산업의 새로운 질서를 열고 있다.