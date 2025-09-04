넥써쓰, 블록체인 게임 개발사 '제트5' 인수

넥써쓰(대표 장현국)는 블록체인 게임 전문 개발사 제트5(대표 김강수)를 인수했다고 4일 밝혔다.

이번 인수로 넥써쓰는 제트5의 창업자인 김강수 대표를 핵심 인재로 영입, 글로벌 블록체인 생태계 확장을 가속화한다.

김강수 대표는 서울대학교 공대 출신 개발자로, 하이브로에서 모바일 장수 게임 '드래곤빌리지'의 프로듀서이자 CSO를 역임했다. 이후 2020년 제트5를 설립해 줄곧 블록체인 기술과 게임개발에 중점을 두고 개발을 이어왔다.

넥써쓰.

대표작으로는 모바일 MMORPG '픽셀 히어로즈 어드벤처'가 있으며, 소셜 플랫폼 X(구 트위터) 기반 '프로젝트 XYworld'를 개발 중이다.

관련기사

김 대표는 넥써쓰의 프로듀싱 TF장으로 합류해 온보딩 게임들의 토크노믹스 설계와 실행을 총괄하며, 크로쓰 생태계의 게임 라인업 강화와 블록체인 기반 게임 경제 모델 확립에 속도를 높일 계획이다. 오는 5일 사전예약을 앞둔 '로한2 글로벌'의 'Immersive Tokenomics'도 김강수 대표가 직접 기획했다.

장현국 넥써쓰 대표는 "블록체인에 진심인 개발 인재들을 지속해서 영입해 갈 것"이라며 "제트5 팀은 다양한 장르의 게임에서 토크노믹스를 혁신하는 중책을 맡게 될 것"이라고 전했다.