장현국 넥써쓰 대표, 달러·원화 아우르는 단계적 스테이블코인 전략 제시

넥써쓰가 달러, 원화, 신흥국 통화로 이어지는 단계적 스테이블코인 전략을 공개했다.

장현국 대표는 18일 X를 통해 “넥써쓰는 글로벌 표준으로 자리 잡은 테더(USDT)와 USD 코인(USDC)을 크로쓰(CROSS) 생태계에 통합했다”고 밝혔다.

현재 크로쓰 토큰과 USDT 거래쌍은 바이낸스 알파에 상장돼 있으며 USDC는 CCIP·CCTP 등 체인 간 전송 프로토콜을 통해 크로쓰 체인 안에서 직접 활용 가능하다.

장현국 대표 X 계정

장현국 대표는 국내 원화 기반 스테이블코인 추진 계획도 제시했다. 넥써쓰는 블록체인 기반 발행·소각 구조와 수수료 없는 결제 기능을 자체적으로 개발 중이며, 규제가 마련되는 즉시 파트너사와 함께 본격 사업을 시작한다는 방침이다.

아울러 브라질, 인도네시아, 필리핀, 나이지리아, 인도, 아르헨티나 등 신흥국 현지 통화 기반 스테이블코인 전략도 공개했다. 초기에는 실제 결제 사용성을 확보하는 데 집중하고, 이후 각국의 규제 요건에 맞춰 정식 사업으로 확장한다는 구상이다.

장 대표는 “달러 스테이블코인은 이미 통합돼 즉시 활용이 가능하며, KRWx는 규제 절차를 거쳐 정식 출시될 예정”이라며 “신흥국 통화는 먼저 사용 환경을 만들고 각국 제도권으로 확장해 나갈 것”이라고 강조했다.

넥써쓰는 앞서 ▲국내 결제 인프라 마련 ▲온보딩된 게임들의 결제 수단 활용을 스테이블코인 주요 전략으로 밝힌 바 있으며, 지난 6월에는 KRWx, USDx, JPYx, EURx 등 관련 상표권을 출원하며 사업 준비에 속도를 내고 있다.