넥써쓰, AI 에이전트 '아라' 도입…크로쓰 접근·편의성 강화

넥써쓰(대표 장현국)는 오픈 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)의 통합 애플리케이션 '크로쓰x(CROSSx)'에 AI 에이전트(지능형 도우미) ‘아라(Ara)’를 공식 도입했다고 21일 밝혔다.

'아라'는 바다를 뜻하는 순우리말로, 앱 내에서 구현돼 다양한 질문에 실시간으로 대응할 수 있다. 또한 한국어, 영어, 중국어 등 다국어 대응 기능을 갖춰 글로벌 이용자의 소통과 편의성을 보다 강화했다.

특히 ▲크로쓰x 앱 기능 관련 질문 답변 ▲온보딩 게임 정보 제공 등을 우선 적용했으며, 향후 업데이트를 통해 앱의 다양한 옵션을 대화로 설정할 수 있을 뿐 아니라 보유 자산의 구성·변동을 분석하는 리포트 기능, 게임토큰·NFT 거래 및 포트폴리오 관리 등을 순차적으로 제공할 예정이라는 게 회사 측의 설명이다.

관련기사

넥써쓰, AI 에이전트 ‘아라’ 공개… 크로쓰 접근·편의성 강화.

또 넥써쓰는 언제 어디서나 이용자의 크로쓰 생태계 접근성과 응답성을 높이고, 누구나 원하는 언어로 자연스럽게 서비스를 활용할 수 있도록 AI와 블록체인의 융합을 가속화할 방침이다.

장현국 넥써쓰 대표는 “아라는 크로쓰 플랫폼에서의 이용을 도와주는 동반자 AI 에이전트”라며 “이용자는 고객 지원부터 시작해서, 게임 플레이, 거래, 자산 관리 등의 모든 활동을 아라와 함께 하게 될 것”이라고 전했다.