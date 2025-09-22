플레이위드-넥써쓰, '로한2 글로벌' 사전 예약자 300만 돌파

MMORPG ‘로한2 글로벌’이 출시를 앞두고 흥행에 기대감을 높이고 있다.

플레이위드코리아(대표 김학준)는 넥써쓰(대표 장현국)와 공동 퍼블리싱하는 MMORPG ‘로한2 글로벌’의 사전예약자 수가 300만 명을 돌파했다고 22일 밝혔다.

‘로한2 글로벌’의 사전예약자 수는 지난 5일 이후 가파른 상승세를 보이며, 16일 150만 명, 어제(21일) 주말 기준으로 300만 명을 넘어섰다.

이는 글로벌 이용자의 관심과 기대를 방증하는 수치로, 원작 ‘로한’ 시리즈의 인기와 함께 블록체인 기술 적용에 관심이 반영된 것으로 풀이된다.

게임 내 핵심 재화인 ‘루비’의 사전 판매도 성황리에 진행되고 있다. 총 4차례에 걸쳐 진행되는 루비 사전 판매 중, 1차와 2차가 조기 완판됐기 때문이다. 3차는 오늘부터 25일까지, 4차는 26일부터 29일까지 진행될 예정이다.

오는 30일 글로벌 정식 출시 예정인 ‘로한2 글로벌’은 원작 ‘로한’ 시리즈의 깊이 있는 세계관과 시스템을 계승하면서, 블록체인 기술을 접목한 게임 내 자산 거래 시스템을 새롭게 도입한 것이 특징이다. 이용자는 게임 내 캐릭터와 아이템 등 자산을 자유롭게 거래하고, 이를 현실 가치로 전환할 수 있는 혁신적인 경제 시스템을 경험할 수 있다.

양사 관계자는 “짧은 기간 동안 이처럼 폭발적인 반응을 얻은 것은 글로벌 이용자가 로한2 글로벌이 선보일 혁신적인 게임성과 경제 시스템에 큰 기대를 가지고 있다는 뜻”이라며 “남은 기간 동안 더욱 완성도 높은 서비스를 제공하기 위해 만반의 준비를 하고 있다”고 전했다.