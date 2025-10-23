비피엠지 젬허브, 글로벌 메인넷 ‘스크롤’과 전략적 제휴 체결

블록체인 기업 비피엠지(대표 차지훈)가 운영하는 젬허브 프로젝트가 글로벌 메인넷 스크롤과 전략적 제휴를 체결했다고 23일 밝혔다.

스크롤은 이더리움 기반의 레이어2 확장 솔루션으로, 영지식증명 기술을 활용한 저비용·고속 거래 환경을 제공한다. 2021년부터 약 3년에 걸쳐 개발된 이 메인넷은 지금까지 1억 건 이상의 거래를 처리했으며, 초당 110건 이상의 거래 속도와 약 13억 달러 규모의 총예치자산을 기록하고 있다.

이번 제휴를 통해 양사는 젬허브 생태계에 스크롤 체인 기술을 적용하고, 글로벌 이용자 확보를 위한 공동 마케팅을 전개할 예정이다.

관련기사

BPMGxScroll 제휴

특히 젬허브가 케이뱅크와 협력해 태국 및 두바이에서 진행 중인 스테이블 코인 프로젝트에도 스크롤 기술을 접목해, 블록체인 기반 글로벌 결제 네트워크로의 확장을 모색한다.

비피엠지 차지훈 대표는 “젬허브 프로젝트의 핵심 플랫폼인 팝플러스에 스크롤 기술을 도입해 블록체인 생태계 확장을 가속화할 계획”이라며 “스테이블 코인 결제 시스템 구축에도 협력해, 블록체인 기술이 실생활에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.