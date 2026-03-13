농심, 청년농부 감자 전량 구매…6년째 지원사업 이어가

농심이 청년농부가 재배한 국산 감자를 전량 구매하는 상생 프로그램을 올해도 이어간다.

농심은 지난 12일 서울 동작구 본사에서 농림축산식품부 산하 농림수산식품교육문화정보원(농정원)과 2026년 ‘함께하는 청년농부’ 프로그램 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

‘함께하는 청년농부’는 귀농 청년의 안정적인 정착과 영농 활동을 돕기 위해 농심과 농정원이 2021년 시작한 민관 협력 사업이다. 농심은 올해로 6년째 이 프로그램을 운영하게 됐다고 설명했다.

(사진=농심)

농심은 올해 청년농부 10명을 선정해 감자 농사 시작부터 수확물 판매까지 전 과정을 지원할 계획이다. 농사 시작 전 선급금을 지급하고, 우수 생산자와 청년농부를 멘토-멘티로 연결해 씨감자 보관·관리 방법, 파종 시기 등 재배 노하우도 전수한다.

특히 농심은 청년농부들이 판로 걱정 없이 생산에 집중할 수 있도록 올해 이들이 생산한 감자를 전량 구매할 방침이다. 농심의 청년농부 감자 구매량은 2022년 132톤에서 지난해 583톤으로 늘었고, 누적 구매량은 1천793톤에 달한다고 밝혔다. 회사는 이 감자를 수미칩, 포테토칩 등 감자 스낵 생산에 활용해왔다고 설명했다.

농심 관계자는 “올해 선발된 청년농부들은 재배 경력이 평균 1년 남짓인 초보 농업인들”이라며 “초기 정착에 어려움을 겪는 청년들이 안정적으로 영농을 시작할 수 있도록 자금 지원부터 구매까지 실질적인 도움을 이어가겠다”고 말했다.