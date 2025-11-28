"농심 배홍동 먹고 멜버른 항공권 받자"

농심이 비빔면 브랜드 ‘배홍동’의 겨울 행사를 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 행사 테마는 ‘얼어 죽어도 배홍동(얼죽동)’으로, 추운 겨울에도 차갑고 시원한 음식을 즐기는 트렌드에 맞춰 겨울에 즐기는 배홍동의 매력을 강조한다는 계획이다.

농심은 배홍동 3종(배홍동비빔면, 배홍동쫄쫄면, 배홍동칼빔면)의 패키지를 눈이 내리는 겨울 테마로 재단장했다. 소비자 이벤트를 통해 ‘겨울에 즐기는 여름’을 주제로 한 특별한 경품을 제공한다.

배홍동 3종 모음 윈터 프로모션 패키지. (제공=농심)

행사 참여 방법은 배홍동 겨울 패키지 제품을 구매한 후 ‘겨울에 배홍동을 즐기는 나만의 방식’을 담은 사진이나 영상을 SNS에 업로드하면 된다. 농심은 우수 콘텐츠를 선발해 한겨울에 여름을 만날 수 있는 호주 멜버른 왕복항공권, 고급 온천호텔 숙박권 등 다양한 경품을 증정할 계획이다. 자세한 내용은 농심 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

농심 관계자는 “올해 겨울은 배홍동비빔면 본연의 맛을 보다 강조하기 위해 패키지 리뉴얼과 소비자 이벤트에 집중한 겨울 행사를 실시한다”며 “이를 통해 사계절 내내 사랑받는 별미로 거듭난 배홍동비빔면의 매력을 알릴 것”이라고 말했다.