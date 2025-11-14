농심, 3분기 영업익 44.6% 증가…"기저효과 영향"

3분기 매출은 전년 대비 2.4% 증가한 8천712억원

유통입력 :2025/11/14 16:37

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

농심은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 544억원을 기록했다고 14일 공시했다. 전년 동기 대비 44.6% 증가한 수치다. 같은 기간 매출은 2.4% 늘어난 8천712억원으로 집계됐다.

이번 영업이익 증가는 지난해 가격 인하에 따른 기저효과가 작용한 것으로 분석된다. 농심은 지난 2023년 7월 신라면·새우깡 등 주요 제품 가격을 인하하면서 2023년 3분기 영업이익률이 4.4%까지 하락했다. 올해 3월 인하 전 가격으로 되돌리면서 수익성이 회복세로 돌아섰다.

지역별로 보면 내수 매출은 2조3천749억원으로 전년 동기 대비 2.2% 늘었지만 수출은 0.8% 감소한 2천570억원으로 집계됐다.

농심 ci

농심 관계자는 “올해 3월 인하 전 가격으로 되돌림에 따라 3분기 영업이익이 상승했지만, 2023년 3분기 영업이익(557억원)에는 미치지 못했다”며 “매출은 해외 법인의 성장세에 힘입어 상승했다”고 설명했다.

관련기사

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
농심 영업이익 매출 3분기 새우깡 신라면

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

한미 3500억 달러 규모 전략적 투자 운용 방안 합의

뉴진스 멤버 전원 항소 포기…'전속계약 유효' 1심 판결 확정

벤츠, 韓에 직판제·亞구매 허브 구축…"세계 최고 고객 경험 선사"

해킹 인질된 핀테크社 "몸값 줄 돈, 보안 연구 기부하겠다"

ZDNet Power Center