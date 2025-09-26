글로벌 향하는 농심...‘라면 중심’ 넘어 소스 시장으로 확장

“다들 농심이 라면 회사라고만 생각하지만, 회사 입장에선 라면 외에도 다양한 아이템을 준비하고 있다. 신라면 투움바 소스는 농심이 보유한 수많은 IP 중 하나다.”

농심 관계자는 지난 25일 오후 서울 동작구 농심 도연관에서 열린 ‘농심 라면데이’에서 이렇게 말했다. 이날 행사장에서는 연구·마케팅 담당자들이 ‘신라면 투움바 소스’를 이용해 샌드위치와 리조또 등 조리 시연을 진행했다.

회사는 지난 2021년 배홍동 만능소스를 출시한 것을 시작으로, 짜파게티 만능소스와 먹태깡 소스에 이어 올해 ‘신라면 투움바 소스’를 발매했다. 소스 4종의 가격은 대형마트 기준 정상가 5천200원, 할인가 3천980원 수준이다.

농심이 판매하고 있는 소스 4종

소스 개발을 주도한 농심 간편식마케팅팀 안용준 선임은 “코로나19 팬데믹 당시 집밥 수요가 크게 늘면서 소스의 판매량 역시 크게 늘었다”며 “과거 사천 짜파게티 소스 등 몇 가지 종류가 더 있었으나, 현재는 이렇게 4종만 판매되고 있다”고 설명했다.

제품 후면에는 QR코드를 삽입해 레시피 페이지로 연결될 수 있게 해 소비자의 활용도를 높였다. 이날 조리 시연을 맡은 간편식개발팀 장진아 책임은 “투움바 소스의 경우 8가지의 레시피가 제공되며, 짜파게티나 배홍동 소스의 경우 20가지의 레시피가 준비돼 있다”며 “소금이나 후추 등 별도 조미료가 필요없는 것이 특징”이라고 설명했다.

회사 관계자가 신라면 투움바 소스를 이용해 음식 조리 시연을 보이는 모습

신라면 투움바 소스를 활용해 만든 리조또

국내 소스 시장은 이미 경쟁이 치열하다. 삼양식품은 불닭볶음면의 인기를 활용해 불닭소스로 해외 인지도를 쌓았고, 더본코리아 등 외식 브랜드도 소스 제품군을 육성하는 흐름이다. 농심은 신라면과 짜파게티 등 회사가 보유한 라면 브랜드 파워를 소스로 전이해 내수와 세계 시장을 동시에 노린다는 전략이다.

농심의 전체 매출 중 약 80%는 라면에서 발생한다. 회사는 특정 품목 의존도를 줄이고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 소스·스낵·음료 등으로 포트폴리오를 다각화한다는 계획이다.

이를 위해 신라면 투움바 소스에는 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스와의 협업 패키지가 적용됐다. 농심은 “라면이나 스낵과 함께 소스도 한정 패키지로 선보이면서 소비자 인지도를 높이는 전략”이라며 “글로벌 시장을 노리겠다는 의도도 있다”고 설명했다.

다만 해외 진출은 아직 초기 단계다. 소스류는 각국의 식품 규제와 처방 변경 문제로 유통 협의가 까다롭기 때문이다. 현재는 일본 등지에서 짜파게티 소스와 배홍동 소스 등이 일부 판매되고 있다.

회사 관계자는 “수출에 대한 의지는 있지만 아직 정확한 시장이나 계획은 밝힐 수 없다”며 “국내에서 안정적인 반응을 확보한 뒤 글로벌 공략에 나설 것”이라고 밝혔다.

농심은 앞으로도 소스 제품군을 더 확장해 나갈 예정이다. 장 책임은 “농심의 거의 모든 제품들을 소스화시키는 연구를 진행했다고 보면 된다”며 “현재도 계속 연구가 진행되고 있고, 신제품 발매에도 긍정적인 상황”이라고 설명했다.