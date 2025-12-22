농심, 더 담백해진 ‘신라면 골드’ 나온다

농심이 신라면 출시 40주년을 앞두고 신제품 ‘신라면 골드’를 내년 1월 2일 정식 출시한다.

22일 농심에 따르면 신라면 골드는 글로벌 라면 시장에서 대중적인 닭고기 육수 풍미에 신라면 특유의 매운맛을 결합한 제품이다. 신라면 40주년을 기념하는 동시에 글로벌 확장 전략을 담은 신제품이라는 점이 특징이다.

제품은 닭고기를 우려낸 진한 육수에 신라면 고유의 매운맛을 더해 담백하면서도 깊은 맛을 구현했다. 강황과 큐민을 활용해 닭 육수와 어우러지는 향을 살렸고, 청경채와 계란 플레이크, 고추맛 고명 등 다양한 건더기를 더해 식감을 강화했다.

신라면 골드,(사진=농심)

농심은 지난 2023년 해외 전용 제품으로 ‘신라면 치킨’을 출시해 영국, 호주, 말레이시아 등에서 판매하며 호응을 얻은 바 있다. 신라면 골드는 이 제품을 국내 소비자 입맛에 맞춰 업그레이드한 제품이다.

관련기사

농심은 2026년 신라면 40주년을 맞아 글로벌과 로컬을 결합한 ‘글로컬’ 전략을 통해 신라면 브랜드의 확장을 이어갈 계획이다. 신라면 똠얌, 신라면 툼바, 신라면 김치볶음면 등 다양한 변주 제품도 이 같은 전략의 일환이다.

농심 관계자는 “신라면 골드는 전 세계인이 익숙한 닭고기 육수에 신라면의 매운맛을 더해 새로운 미식 경험을 제안하는 제품”이라며 “40주년을 맞아 다양한 마케팅과 제품을 통해 글로벌 K라면의 영역을 확대해 나가겠다”고 말했다.