오뚜기, 라면·식용유 출고가 평균 6% 낮춘다

오뚜기가 라면과 식용유 일부 제품 가격을 인하한다. 정부의 물가 안정 기조 강조에 맞물려 식품업계의 가격 조정 움직임이 이어지는 모습이다.

12일 오뚜기는 4월 1일부터 라면류 8개 제품의 출고가를 평균 6.3%, 유지류 4개 제품은 평균 6% 인하한다고 밝혔다.

라면 가격 인하 대상 제품은 ▲진짬뽕 ▲굴진짬뽕 ▲크림진짬뽕 ▲더핫열라면 ▲마열라면 ▲짜슐랭 ▲진짜장 ▲진쫄면 등이다. 이들 제품의 출고가는 평균 6.3% 낮아진다.

식용유 제품도 가격을 내린다. ▲오뚜기 엑스트라버진 올리브유 0.5L ▲오뚜기 엑스트라버진 올리브유 0.9L ▲오뚜기 해바라기유 0.5L ▲오뚜기 해바라기유 0.9L 등 4개 제품의 출고가는 평균 6% 인하된다.

오뚜기는 최근 물가 안정 정책에 동참하는 차원에서 가격 조정을 결정했다고 설명했다. 회사 측은 “기업 입장에서는 여러 가지 어려움이 가중되고 있지만 최근 대내외 환경 변화에 따른 물가 안정 기조에 동참하고 기업의 사회적 책임을 다하고자 가격 인하를 결정했다”고 밝혔다.

농심 역시 안성탕면과 무파마탕면 등 라면·스낵 16개 제품의 출고가를 평균 7% 인하하기로 결정했다.