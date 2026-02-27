라면값 내릴까…농심·삼양·오뚜기 "계획없다"

밀가루·설탕 가격 인하 흐름이 이어지면서 라면 가격 조정 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 이에 주요 라면 3사는 현재 인하 가능성이 없다는 입장이다.

27일 지디넷코리아 취재 결과 농심·삼양식품·오뚜기는 현재 라면 가격 인하 계획이 없다고 밝혔다. 반면 오뚜기는 "가격인하 요소들을 내부 검토 중"이라고 답했다.

농심 관계자는 “현재 가격 인하와 관련해 결정된 바는 없다”며 “밀가루 가격 조정만으로 전체 원가가 결정되는 구조는 아니다”라고 말했다.

3사가 판매하는 대표 라면 제품. (사진=지디넷코리아)

삼양식품 관계자 역시 “2025년 상반기 타 라면업계(농심·오뚜기·팔도)가 가격을 인상할 때 삼양식품은 가격 인상이 없었다”며 “라면 원가에서 밀가루의 비중은 30% 미만인 만큼 가격 인하를 검토할 계획은 없다”고 덧붙였다.

오뚜기 관계자는 “현재 라면 제품의 전반적인 원가 상황이 좋지 않은 상태”라면서 “원료 공급 가격이 인하된 부분만큼 가격에 반영할지 여부는 확정된 사항은 없지만, 내부적으로 가격인하 요소들을 검토 중”이라고 밝혔다.

업계는 밀가루 가격이 일부 내려갔더라도 라면 가격을 좌우하는 요소는 복합적이라는 설명이다. 면뿐 아니라 스프·후레이크 등 부재료가 포함되고, 물류비와 인건비 등 고정비 부담도 크다는 입장이다.

특히 삼양식품을 제외한 라면 업체들의 영업이익률이 낮은 수준에 머무는 경우가 많아 가격 인하가 곧바로 수익성 악화로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다.

다만 주병기 공정거래위원장이 “밀가루·설탕값이 내린 만큼 가공식품 가격도 내려야 한다”고 언급하면서, 향후 시장 분위기와 정책 기조에 따라 가격 조정 논의가 이어질 가능성도 배제할 수 없을 것으로 업계는 보고 있다.