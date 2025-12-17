삼양식품, ‘컬리푸드페스타 2025’ 첫 참여

삼양식품이 서울 코엑스 마곡에서 열리는 ‘컬리푸드페스타 2025’에 처음 참여해 주요 브랜드를 선보인다고 17일 밝혔다.

컬리푸드페스타는 컬리가 주최하는 대규모 오프라인 식품 행사로, 올해는 오는 18일부터 21일까지 ‘컬리가 제안하는 홀리데이 만찬’을 콘셉트로 열린다. 행사에는 삼양식품을 포함해 108개 파트너사의 160여 개 브랜드가 참여한다.

삼양식품은 이번 행사에 메인 부스 운영 업체로 참여한다. ‘Bite the future’를 콘셉트로 차세대 브랜드를 중심으로 한 체험 공간을 구성했다. 부스는 브랜드 매거진 형태로 디자인됐으며, 펄스랩과 탱글의 브랜드 컬러에 삼양식품의 상징 색상인 오렌지 컬러를 활용했다.

(사진=삼양식품)

현장에서는 식물성 단백질 스낵 ‘펄스랩’, 프로틴 파스타 ‘탱글’, 출시 한 달 만에 누적 판매량 700만 개를 기록한 ‘삼양1963’, ‘불닭소스’ 등 제품 시식을 제공한다. 이와 함께 사회관계망서비스(SNS) 인증, 장바구니 체험, 구매 인증, 에어볼 게임 등 참여형 프로그램도 운영한다. 참가자에게는 행사 한정 굿즈와 브랜드 키트, 제품 등이 제공된다.

삼양식품 관계자는 “컬리푸드페스타에 처음 참여해 차세대 브랜드를 직접 소개할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 온·오프라인을 아우르는 다양한 활동을 통해 소비자와의 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.