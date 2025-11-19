삼양식품, 성수동서 김 나는 ‘삼양1963’ 옥외광고 선보여

삼양식품이 신제품 ‘삼양1963’ 출시를 계기로 성수동에서 김이 피어오르는 형태의 이색 옥외광고를 선보인다. 캠페인은 26일까지 진행된다.

19일 삼양식품에 따르면 이번 광고는 수증기 장치를 활용해 갓 끓인 라면처럼 김이 오르는 모습을 구현했다. 회사는 라면의 온기·질감 등을 시각적으로 표현해 제품 이미지를 직관적으로 전달하는 것을 목표로 했다.

캠페인 장소는 2030세대 유동 인구가 많은 성수동 핵심 상권이다. 삼양식품은 최근 젊은 소비층의 관심이 높은 지역에서 브랜드 노출 효과를 높이고 접점을 확대한다는 방침이다.

성수동에 설치된 삼양1963 광고.(사진=삼양식품)

삼양1963은 삼양식품이 처음 선보이는 프리미엄 라면으로, 옛 삼양라면 제조 레시피의 핵심 재료였던 우지를 활용해 면 풍미와 국물 맛을 강화했다.

삼양식품 관계자는 “성수동 소비층의 라이프스타일에 맞춰 실험적인 형태의 옥외광고를 구성했다”며 “신제품 ‘삼양1963’을 중심으로 다양한 마케팅을 이어갈 것”이라고 말했다.