오뚜기, 3Q 영업익 12.9%↓..."환율·원가 상승 탓"

3분기 매출은 전년比 5.7% 증가…해외 매출 비중 확대

유통입력 :2025/11/14 15:56

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

오뚜기가 환율 및 매출원가 상승과 시장 경쟁 심화 등의 여파로 3분기 수익성이 역성장했다. 반면 베트남·미국 등 해외 거점 시장은 지속 성장세를 보였다.

14일 오뚜기는 올해 3분기 연결 기준 영업이익 553억원으로 전년 동기 대비 12.9% 감소했다고 공시했다. 같은 기간 매출은 5.7% 증가한 9천555억원으로 나타났다. 순이익은 320억원으로 전년 동기 대비 31.8% 줄었다.

3분기 해외 매출은 999억원으로 전년 동기 대비 7.2% 증가했다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 0.2%포인트 확대된 10.5%다.

1~3분기 누적 영업이익은 1천579억원으로 전년 동기 대비 20.4% 감소했다. 누적 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 2조7천783억원으로 집계됐다.

오뚜기 관계자는 “환율 및 원료원가 영향으로 매출원가가 상승했고 시장 전반적인 경쟁 심화로 인한 판촉활동비가 증가했다”고 설명했다.

이어 “국내 냉장·냉동 제품군의 견조한 성장과 해외 매출의 두 자릿수 성장세가 이어지고 있다”며 “베트남(OVN)·미국(OA)등 해외 거점 시장이 지속 성장세를 보이며 중장기 매출 구조 개선에 긍정적으로 기여하고 있다”고 강조했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
오뚜기 3분기 영업이익 매출 베트남 미국 라면

