롯데칠성, 복숭아향 제로 펩시 출시

롯데칠성음료가 복숭아향을 담은 제로칼로리 탄산음료 ‘펩시 제로슈거 피치향’을 출시한다고 밝혔다.

12일 회사 측은 ‘펩시 제로슈거’의 인기가 이어지고, 제로칼로리 탄산음료에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있는 점을 반영해 신제품을 선보이게 됐다고 설명했다. 복숭아 특유의 달콤하고 상큼한 풍미를 담으면서도 칼로리 부담을 줄인 것이 특징이다.

패키지에는 피치향 로고와 함께 벚꽃나무와 꽃잎 이미지를 넣어 봄 시즌 느낌을 강조했다. 핑크색 계열 디자인으로 복숭아향과 제품 콘셉트를 시각화했다.

관련기사

펩시 제로슈거 피치향 2종.(사진=롯데칠성)

제품은 355mL 캔과 500mL 페트병 두 가지 형태로 출시된다. 3월 중순부터 대형마트, 편의점, 온라인 쇼핑몰 등에서 판매될 예정이다.

롯데칠성음료 관계자는 “새로운 맛을 원하는 소비자들에게 다양한 선택지를 제공하기 위해 기획했다”며 “출시와 함께 샘플링과 소비자 이벤트 등 마케팅 활동도 진행할 예정”이라고 말했다.