롯데칠성음료, 한국관광공사·밥상공동체와 ESG 캠페인 성료

롯데칠성음료가 한국관광공사, 밥상공동체종합사회복지관(밥상공동체)과 함께 진행한 ‘ESG 매대 캠페인’을 성공적으로 마무리하고, 사회 취약계층의 국내 관광 여행 지원을 위해 약 6천5백만원의 기부금을 전달했다.

11일 회사에 따르면 기부금 전달식은 지난 10일 강원도 원주시 한국관광공사 본사에서 열렸으며, 롯데칠성음료 서인환 영업1본부장, 한국관광공사 서영충 사장직무대행, 밥상공동체 하태화 관장 등이 참석했다.

이번 캠페인은 지난 7월부터 9월까지 3개월간 전국 395개 소매점에서 ‘모두의 여행에 칠성사이다의 희망을 담다’를 주제로 진행됐다. 소비자가 행사 매대의 ‘칠성사이다’ 또는 ‘칠성사이다 제로’ 제품 QR코드를 통해 참여하면, 롯데칠성음료가 건당 5천원씩 출연하는 방식으로 기부금이 적립돼 총 6천5백만원이 모였다.

조성된 기부금은 밥상공동체를 통해 사회 취약계층의 국내 여행 프로그램에 사용되며, 한국관광공사가 프로그램 운영과 사업 전반을 담당한다. 또한 행사 참여자 중 추첨을 통해 롯데호텔 숙박권, 카메라, 칠성사이다 제로 교환권 등을 제공하는 소비자 이벤트도 함께 진행됐다.

롯데칠성음료 관계자는 “고객과 함께한 ESG 매대 캠페인이 성공적으로 마무리돼 의미가 크다”며 “앞으로도 나눔 문화를 확산하고, 기업의 사회적 책임을 실천하는 다양한 ESG 활동을 지속할 것”이라고 밝혔다.

한편, 롯데칠성음료는 지난해 하반기 사회공헌 브랜드 ‘WAVE’를 선포하고 ▲이해관계자와의 상생 ▲인권 존중문화 확산 ▲환경보전 활동 ▲나눔 문화 확대 등 4대 핵심 전략을 중심으로 사회적 가치 실현에 나서고 있다.